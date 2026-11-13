Eröffnung Zoonosen-Labor AGES in Mödling: Gesundheitliche Unabhängigkeit gesichert

Die AGES eröffnet das neue Zoonosen-Labor in Mödling. Bundesministerin Korinna Schumann betont die Bedeutung nationaler Forschung zur Vermeidung von Abhängigkeiten.

Am Mittwoch wurde das hochmoderne Zoonosen-Labor der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ( AGES) in der Mödling er Robert Koch-Gasse offiziell eröffnet. Dieses Ereignis markiert den Abschluss eines Planungs- und Bauzyklus, der bereits im Jahr 2023 mit dem symbolischen Spatenstich seinen Anfang nahm.

Nationale Forschung gegen Abhängigkeiten

Die Eröffnung steht im Zeichen der gestärkten gesundheitlichen Souveränität Österreichs. Gesundheitsministerin Korinna Schumann stellte bei der Gelegenheit klar, dass es kontraproduktiv wäre, sich bei der Erforschung kritischer Erkrankungen von anderen Staaten abhängig zu machen. Diese klare Positionierung unterstreicht den Wunsch nach nationaler Unabhängigkeit in der Gesundheitspolitik.

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Bundesministerin Schumann verwies dabei explizit auf die Erfahrungen während der Corona-Pandemie. Die globale Krise hat gezeigt, wie problematisch Lieferketten und internationale Abhängigkeiten sein können. Die Ministerin betonte, dass es umso wichtiger ist, die Kompetenz und die Forschungskapazitäten im eigenen Land zu halten, um auf zukünftige Gesundheitskrisen besser vorbereitet zu sein.

Klimawandel als Treiber für Zoonosen

Zoonosen sind Erkrankungen, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Zu den gefährlichen Krankheiten, die in diesem neuen Labor erforscht werden, gehören das Westnil-Fieber, Tuberkulose, Borreliose, die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und die Tollwut. Diese Liste umfasst sowohl bekannte als auch aufkommende Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit.

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Experten weisen darauf hin, dass der Klimawandel und die erhöhte Mobilität der Menschen durch den internationalen Flugverkehr das Problem verschärfen. Diese Faktoren erleichtern die Ausbreitung von Krankheitserregern über Grenzen hinweg. Die Notwendigkeit, solche Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen, ist daher gestiegen.

Hohe Beteiligung staatlicher Stellen

Die Bedeutung des Projekts zeigt sich an der prominenten Besetzung der Eröffnungsfeier. Neben Gesundheitsministerin Korinna Schumann waren Sektionschef Johannes Fankhauser und Sektionschef Ulrich Herzog anwesend. Christine Dornaus, Geschäftsführerin der Bundesimmobiliengesellschaft, und AGES-Geschäftsführer Anton Reinl sowie Johannes Pleiner-Duxneuner repräsentierten die durchführenden Institutionen.

Auch die lokale Ebene war durch Bürgermeisterin Silvia Drechsler vertreten. Die Anwesenheit dieser hohen Funktionsträger unterstreicht den politischen und wirtschaftlichen Stellenwert des neuen Labors in der Region Mödling. Die Veranstaltung war ein klares Signal für die enge Zusammenarbeit zwischen Bundesministerien, der AGES und den lokalen Behörden.

Strategische Bedeutung für die öffentliche Gesundheit

Das neue Labor soll die Kapazitäten zur Überwachung und Bekämpfung von Zoonosen deutlich erhöhen. Durch die lokale Forschung soll verhindert werden, dass Österreich bei der Bewältigung von Pandemien oder epidemischen Ausbrüchen auf ausländische Unterstützung angewiesen ist. Dies dient dem Schutz der Bevölkerung und der Stärkung des Gesundheitssystems im Krisenfall.

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Die Eröffnung des Zoonosen-Labors ist somit mehr als nur eine technische Erweiterung. Sie repräsentiert einen strategischen Schritt hin zu mehr Resilienz und Unabhängigkeit. Die AGES wird ab sofort mit verbesserten Möglichkeiten ausgestattet, um derartigen Herausforderungen wissenschaftlich fundiert zu begegnen. Dieser Ausbau der Infrastruktur ist ein wichtiger Beitrag zur langfristigen Gesundheitssicherheit in Österreich und der gesamten Region.