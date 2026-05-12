Ernsthofen: Umspannwerk erhält umfassende Modernisierung, Windpark Sandl-Einreichunterlagen kritisiert

Das Umspannwerk Ernsthofen in Amstetten an der Enns erhält eine umfassende Modernisierung, während die Einreichunterlagen für den Windpark Sandl kritisiert werden. APG investiert 140 Millionen Euro in die Erneuerung des Netzknotenpunktes, der den Strombedarf des oberösterreichischen Zentralraums und Teilen von Niederösterreich sicherstellt. Die Fertigstellung ist für 2029 geplant.

Seit 1941 ist das Umspannwerk Ernsthofen in Betrieb, das den Strombedarf des oberösterreichischen Zentralraums und Teilen von Niederösterreich sicherstellt. Derzeit läuft die umfassende Modernisierung des Standorts, für die APG (Austrian Power Grid) 140 Millionen Euro investiert.

Die Fertigstellung ist für 2029 geplant. Auch wurde kürzlich die neue, voll digitale Steuerungszentrale in Ernsthofen in Betrieb genommen, die bei Lastschwankungen und Umbauarbeiten eine permanente Überwachung ermöglicht. Die Erneuerung der 220-kV-Schaltanlage, die über eine Fläche von 71.000 Quadratmetern erstreckt wird, ist bereits vor vier Jahren abgeschlossen. Es werden 20 Kilometer Seile und Rohre sowie 450 Kilometer Kabel verlegt, 5400 Hochspannungsklemmen montiert und 110.000 Kubikmeter Erde bewegt.

Der voestalpine-Konzern wird im Herbst 2026 nach Ernsthofen durchgestaltet, und die Voraussetzungen für das in Bau befindliche Google-Rechenzentrum werden geschaffen. APG-Chef Gerhard Christiner plädierte für mehr Windkraft-Ausbau und Photovoltaik kombiniert mit Heimspeichern. Oberösterreichs Umweltanwalt Martin Donat kritisierte die Einreichunterlagen zum UVP-Verfahren für den Windpark Sandl als „unzureichend“





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