Ernst Nevrivy freigesprochen: Prozess gegen Wiener Bezirksvorsteher beendet

Der Prozess gegen den Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy ist beendet. Das Gericht freisteuerte ihn, nachdem die WKStA ihn vor Amtsgeheimnisverrat beschuldigt hatte.

Gestern endete der Prozess gegen den Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy . Das Gericht freisteuerte ihn, nachdem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ihn vor Amtsgeheimnisverrat beschuldigt hatte.

Nevrivy hatte Stefan Gruze am 26. Juli 2017 ein Dokument mit dem Titel „Intern.pdf“ weitergeleitet, das Gruze später für 1,3 Millionen Euro kaufte und 11 Monate später an die Wiener Linien verkaufte. Gruze argumentierte, dass Nevrivy die Weitergabe der Informationen für den Deal unentgeltlich war. Die WKStA sah die Informationen als streng vertraulich eingestuft und bezog die Vorwürfe auf die Annahme, dass Nevrivy den Deal nicht möglich gewesen wäre, wenn er die Informationen nicht weitergegeben hätte.

Nevrivy zeigte sich von seiner Unschuld überzeugt und sprach am letzten Prozesstag lächelnd in den Saal. Das Gericht entschied, dass Nevrivy kein Amtsgeheimnis verraten habe. Gegen Gruze läuft ein weiteres Verfahren





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