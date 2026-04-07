Erneuter Subventionsskandal in Griechenland: Mitsotakis unter Druck

Die griechische Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sieht sich mit einem weiteren Betrugsskandal im Zusammenhang mit EU-Agrarsubventionen konfrontiert. Die Opposition fordert Neuwahlen, während Mitsotakis versucht, mit personellen Veränderungen die Krise zu bewältigen.

In Athen brodelt es, während die Rufe nach Neuwahlen lauter werden. Die Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sieht sich mit einem erneuten, massiven Betrugsskandal konfrontiert, der im Zusammenhang mit EU-Agrarsubventionen steht.

Dies ist bereits das zweite Mal, dass die konservative Regierung in solch eine Affäre verwickelt ist, was die Opposition, insbesondere die sozialdemokratische Pasok-Partei und die linkspopulistische Syriza, dazu veranlasst, den sofortigen Rücktritt der Regierung zu fordern. Die politische Landschaft Griechenlands ist tief erschüttert, und die Bevölkerung blickt mit wachsender Besorgnis auf die Entwicklungen. Der Skandal wirft einen dunklen Schatten auf die Integrität der politischen Führung und die Verwaltung von EU-Geldern im Land.\Ministerpräsident Mitsotakis versucht, mit einem personellen Befreiungsschlag die Krise zu bewältigen. Er entließ Agrarminister Kostas Tsiaras sowie den Minister für Klimaschutz und Zivilschutz, Giannis Kefalogiannis, und einen Staatssekretär. Darüber hinaus forderte er die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) auf, die Ermittlungen zügig voranzutreiben. Mitsotakis argumentierte, dass die betroffenen Abgeordneten, die durch die Vorwürfe bereits persönlich und politisch geschädigt wurden, ein Recht auf Verteidigung hätten. Die EPPO, die eng mit den nationalen Ermittlungsbehörden zusammenarbeitet, hat beantragt, die Immunität von elf Abgeordneten aufzuheben, darunter auch ehemalige Minister. Die Vorwürfe lauten auf Anstiftung zur Untreue, Computerbetrug und Falschbeurkundung, da sie Günstlingen illegalen Zugang zu EU-Subventionen verschafft haben sollen. Die aktuellen Ermittlungen konzentrieren sich auf Ereignisse aus dem Jahr 2021. Dieser Vorfall erinnert an den Skandal im vergangenen Jahr, als die EU-Staatsanwaltschaft Verfahren gegen Dutzende griechische Viehzüchter einleitete, die durch vorgetäuschtes Weideland EU-Subventionen erschlichen hatten. Auch in diesem Fall sollen Politiker eine Rolle gespielt haben. Im Juni des Vorjahres verhängte die EU-Kommission eine Strafe von 392 Millionen Euro gegen Griechenland wegen Missmanagement der zuständigen Agentur OPEKEPE, die für die Abwicklung der EU-Agrarsubventionen verantwortlich ist.\Um die Angelegenheit zu bereinigen und das Vertrauen wiederherzustellen, ernannte Mitsotakis Margaritis Schinas, den ehemaligen Vizepräsidenten der EU-Kommission, zum neuen Agrarminister. Schinas, der über umfassende Erfahrung im Bereich der EU-Politik verfügt, soll nun die Aufgabe übernehmen, den Skandal endgültig einzudämmen und die notwendigen Reformen einzuleiten. Die Ernennung von Schinas soll ein Signal setzen, dass die Regierung die Vorwürfe ernst nimmt und entschlossen ist, Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Die politische Situation bleibt angespannt, da die Opposition die Regierung weiter unter Druck setzt und Neuwahlen fordert. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu beurteilen, ob die Maßnahmen der Regierung ausreichen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit und der europäischen Partner zurückzugewinnen und die Krise zu überwinden. Die Untersuchungsergebnisse der EPPO und die Reaktionen der betroffenen Politiker werden dabei von zentraler Bedeutung sein





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