Erneute Luftraumverletzung durch Russland: Estland beantragt NATO-Konsultationen

Estland hat nach der Verletzung seines Luftraums durch russische Kampfjets Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags beantragt. Auch Polen meldet einen Zwischenfall mit russischen Flugzeugen in der Ostsee. Die EU und NATO reagieren.

Nachdem Russland erneut den estnischen Luftraum verletzt hat, hat Estland am Freitag Konsultationen nach Artikel 4 des NATO -Vertrags beantragt. Drei russische Kampfjets vom Typ MiG-31 drangen am frühen Morgen in der Nähe der Insel Vaindloo in der Ostsee in den estnischen Luftraum ein. Polen meldete parallel dazu, dass zwei russische Kampfflugzeuge eine polnische Bohrinsel in der Ostsee überflogen hätten.

Die estnische Regierung sieht dringenden Beratungsbedarf mit den Verbündeten, um eine gemeinsame Informationslage sicherzustellen und die nächsten Schritte abzustimmen. Estland, als Mitglied der NATO, beruft sich auf Artikel 4, der Beratungen mit den Verbündeten vorsieht, wenn ein NATO-Staat sich von außen bedroht fühlt. Die russischen Kampfjets hielten sich insgesamt zwölf Minuten im estnischen Luftraum auf, was von Estland als inakzeptabel verurteilt wurde, mit dem Appell an die NATO, auf jede Provokation einheitlich und entschieden zu reagieren. Dieser Vorfall wird vom gesamten Bündnis ernst genommen.\Am Abend meldete Polen, dass sich zwei russische Kampfjets im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert hätten. Die Kampfflugzeuge flogen die Bohrplattform Petrobaltic in einer Höhe von 150 Metern an, wobei die Sicherheitszone über der Plattform verletzt wurde. Die polnischen Streitkräfte und andere zuständige Stellen wurden benachrichtigt, jedoch kam es zu keiner Verletzung der Staatsgrenze. Die Ölplattform, im Besitz des polnischen Konzerns Orlen Petrobaltic, befindet sich in der polnischen Wirtschaftszone der Ostsee, etwa 70 km nördlich von Jastarnia auf der Halbinsel Hel. Eine NATO-Sprecherin bezeichnete den Vorfall im estnischen Luftraum als ein weiteres Beispiel für das rücksichtslose Verhalten Russlands und betonte die schnelle Reaktion. NATO-Kampfflugzeuge griffen ein und zwangen die russischen Flugzeuge zum Rückzug. NATO-Generalsekretär Mark Rutte lobte die schnelle und entschlossene Reaktion. Nach estnischen Angaben waren F-35-Kampfjets der italienischen Luftstreitkräfte im Einsatz, die die russischen Flugzeuge bis zur Region Kaliningrad eskortierten. Auch Schweden und Finnland ließen ihre Luftstreitkräfte aufsteigen. Estland, Lettland und Litauen, die an Russland grenzen, verfügen über keine eigenen Kampfjets und werden daher von NATO-Verbündeten im Wechsel im Luftraum gesichert.\Das estnische Außenministerium bestellte den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein und übergab eine Protestnote. Außenminister Margus Tsahkna erklärte, dass die diesjährige vierte Verletzung des estnischen Luftraums durch Russland beispiellos sei. Er forderte eine rasche Erhöhung des politischen und wirtschaftlichen Drucks auf Russland. Die russischen Flugzeuge hatten keine Flugpläne übermittelt, ihre elektronische Kennung ausgeschaltet und keinen Funkkontakt zur estnischen Flugsicherung gehalten. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sprach von einer äußerst gefährlichen Provokation. Sie betonte die Notwendigkeit, keine Schwäche zu zeigen, und versicherte ihrem Heimatland die volle Solidarität der EU. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprach eine entschlossene Reaktion auf jede Provokation und Investitionen in die Stärkung der Ostflanke. EU-Ratspräsident Antonio Costa kündigte an, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs über eine gemeinsame Reaktion bei einem Treffen Anfang Oktober beraten würden. Deutschland und Frankreich verurteilten den Vorfall ebenfalls. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Provokationen ein, darunter ein russischer Luftangriff auf die Ukraine, bei dem Drohnen in den polnischen Luftraum gelangten, was zu Konsultationen nach Artikel 4 führte. Die EU-Kommission stellte unterdessen ein neues Sanktionspaket gegen Russland vor, das den Mitgliedsstaaten zur Genehmigung vorgelegt wird. Das 19. Paket beinhaltet Wirtschaftssanktionen sowie Maßnahmen gegen Einzelpersonen und Organisationen. Medienberichten zufolge soll das Importverbot für russisches Flüssigerdgas (LNG) auf den 1. Januar 2027 vorgezogen werden





