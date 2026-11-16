Ermonela Jaho in Puccinis Butterfly-Tragödie: Eine bewegende Inszenierung

Ermonela Jaho beeindruckt als Cio-Cio-San in Anthony Minghellas Inszenierung von Puccinis Japanischer Tragödie. Ein Abend voller Symbolik und tiefem Gesang unter Giampaolo Bisanti.

Ermonela Jaho verkörpert die zentrale Rolle der Cio-Cio-San in Puccini s Oper "Madama Butterfly" und sorgt für einen in Summe hochbewegenden Abend auf der Bühne. Die Inszenierung des Regisseurs Anthony Mingella verbindet ritualhafte Elemente mit scharfem Realismus, um die emotionale Tiefe der japanischen Tragödie eindrucksvoll zu vermitteln. Die Produktion überzeugt durch eine klare Dramaturgie, die das Leiden der Hauptfigur in den Mittelpunkt stellt, ohne dabei auf visuelle Metaphern zu verzichten. Dies schafft eine Atmosphäre, die das Publikum tief in die Geschichte eintauchen lässt.

Symbolische Inszenierung hinter dem Wandschirm

Das Libretto schreibt vor, dass Butterfly bei ihrem herzzerreißenden Suizid diskret hinter einen Wandschirm tritt, was die schrecklichen Ereignisse im Verborgenen lässt. Anthony Mingella greift dieses Detail auf und zeigt die schändlich ausgenutzte Frau im Halbdunkel inmitten einer leeren Bühne, während sie die Klinge an den Hals legt. Anstatt den direkten Akt der Gewalt zu zeigen, setzen Mitglieder des Tanzensembles blutrote Stoffbahnen aus ihrem Kostüm frei, die das Geschehen symbolisch begleiten. Diese stilistische Entscheidung nutzt die Kraft der Andeutung, da nicht direkt gezeigte Schrecken auf der Theaterbühne oft stärker wirken als die offensichtlich dargestellte Realität.

Also read Erdwärmebohrung in Baden soll Kurbezirk heizen und kühlen

Diese szenische Deutung wird durch das Wechselspiel aus Ritual und Realismus sowie aus Sachlichkeit und Symbolik bestimmt. Es ist eine bewusste Vermischung von westlichen und fernöstlichen Theaterformen, die die Inszenierung charakterisiert. Unter der klaren und sachdienlichen Leitung des Dirigenten Giampaolo Bisanti entsteht so eine kohärente künstlerische Vision. Die Regie vermeidet überflüssige Effekte und konzentriert sich stattdessen auf die emotionale Substanz der Musik und des Textes. Der leere Bühnenraum verstärkt dabei die Isolation der Protagonistin und unterstreicht die Tragik ihrer Situation.

Ermonela Jaho als charaktervolles Porträt

In der Titelpartie bietet Ermonela Jaho ein in Summe höchst respektables und rührendes Porträt der Cio-Cio-San. Ihre Stimme ist technisch zwar nicht per se die schönste des Ensembles, doch setzt sie ihre Mittel mit kluger Intelligenz und großer Charaktertiefe ein. Jaho muss hier ihr technisches Atout, das geflutete Piano, das sie etwa in der Titelpartie von Donizettis "Adriana Lecouvreur" so gewinnbringend nutzt, nicht ganz so stark in den Vordergrund stellen. Trotz einiger kleiner Härten im Gesang gelingt ihr eine darstellerische Leistung, die die Verzweiflung und den Stolz der Figur glaubwürdig macht.

Advertisement

Gegenüber ihr beweist Joshua Guerrero ein bemerkenswertes Gespür für die komplexe Figur des Pinkerton. Er löst das problematische Drama, nicht als völliges Ekelpaket auftreten zu müssen, durch seine sangliche Präsenz. Guerrero nutzt dunkel schimmernde, lange Phrasen und eine wohlfundierte Expansion seines Vokalköpers, um den Charakter zu nuancieren. Dies erlaubt es ihm, die Ambivalenz des US-Offiziers darzustellen, ohne die moralische Verurteilung allein durch eine negative Gesangsaktion vorzunehmen. Seine Leistung trägt wesentlich zur Glaubwürdigkeit der Beziehungsdynamik bei.

Stimmlich gepflegte Nebenrollen und musikalische Begleitung

Attila Mokus gibt den Sharpless als stimmlich wie darstellerisch gepflegten und untadeligen Partner. Seine Interpretation fügt sich nahtlos in das Gesamtbild ein und unterstützt die Spannung zwischen den Hauptfiguren. Auch aus der übrigen Besetzung bleiben Devin Eatmon als Goro und Hogeun Kim als Yamadori in guter Erinnerung. Beide verkörpern ihre Rollen mit der nötigen Eindringlichkeit, um das soziale Umfeld der Butterfly vollständig zu gestalten. Ihre Auftritte tragen zur authentischen Wiederherstellung der kulturellen und sozialen Schichten bei, in denen die Handlung spielt.

Ergänzt wird das musikalische Fundament durch Rainer Honeck, der mit seinen Violinsoli für eine besondere Atmosphäre sorgt. Seine Beiträge werden genau wie die übrige Besetzung in der Kritik hervorgehoben und unterstreichen die hohe Qualität des Ensembles. Die Kombination aus präziser orchestraler Begleitung und starkem Gesang schafft eine klangliche Welt, die die Emotionen der Oper unterstützt. Die Inszenierung profitiert dabei von der Disziplin des Orchesters unter Giampaolo Bisantis Leitung, die keine Ecken und Kanten liegen lässt. Insgesamt bietet die Produktion ein umfassendes Erlebnis, das sowohl musikalisch als auch szenisch überzeugt und die klassische Operntradition mit moderner Interpretation verbindet.