Ermittlungen nach Suizid in Justizanstalt Josefstadt: Staatsanwaltschaft prüft fahrlässige Tötung

Nach dem Suizid eines psychisch kranken Häftlings in der Justizanstalt Josefstadt hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten Ermittlungen gegen zwei Justizbedienstete eingeleitet. Es besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung. Auch gegen weitere unbekannte Täter wird ermittelt. Der Vorfall wirft Fragen nach der Unterbringung und Behandlung psychisch kranker Häftlinge auf.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter der Justiz anstalt Josefstadt eingeleitet. Gegen zwei weitere mögliche unbekannte Täter wird ebenfalls ermittelt. Im Zusammenhang mit dem Ableben eines psychisch kranken Häftlings, der sich im Mai 2025 in der Justiz anstalt (JA) Josefstadt das Leben nahm, ermittelt die Staatsanwaltschaft St. Pölten nun gegen zwei Justiz bedienstete.

Dies teilte Behördensprecher Thomas Korntheuer auf APA-Anfrage mit, wobei der Verdacht der fahrlässigen Tötung geprüft wird. Neben den beiden namentlich bekannten Verdächtigen richten sich die Ermittlungen auch gegen weitere mögliche unbekannte Täter (UT). Der 23-jährige Häftling war Ende April 2025 festgenommen und aufgrund von Tatbegehungsgefahr in Untersuchungshaft genommen worden, nachdem er seine Mutter tätlich angegriffen und in einem Einkaufszentrum randaliert hatte. Die Rechtsvertreter der Familie, Irene Oberschlick und Sebastian Lesigang, betonten, dass der junge Mann seit Februar 2025 psychisch auffällig war. Sie gehen davon aus, dass er die ihm vorgeworfenen Straftaten unter dem Einfluss einer schwerwiegenden und anhaltenden psychischen Störung begangen hat und demnach nicht im Normalvollzug in einer herkömmlichen JA hätte inhaftiert werden dürfen. Sebastian Lesigang äußerte Mitte März gegenüber der APA: „Er hatte einen psychotischen Schub. Es gab deutliche Hinweise auf eine Erkrankung und eine mögliche Zurechnungsunfähigkeit. Er hätte nach der Strafprozessordnung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht und dort behandelt werden müssen.“\Patrick Frottier, Psychiater und Berater für Suizidprävention in Haftanstalten, hielt in einem Bericht der Fachgruppe Suizidprävention im Strafvollzug, der der APA vorliegt, fest, dass die erhöhte Suizidgefahr aufgrund einer schweren psychischen Störung bekannt war. Der 23-Jährige wurde als „Hochrisikofall für Suizid“ eingestuft und als „nicht ausreichend“ untergebracht kritisiert. In der JA habe es Frottier zufolge „keinen dokumentierten Kontakt zum psychologischen Dienst“ gegeben, was er als „nicht nachvollziehbar“ bezeichnete: „Psychologische Gespräche in Verbindung mit einer Verlegung auf die Krankenabteilung der JA Josefstadt oder eine Videoüberwachung des Haftraums wären zumindest eine günstige Alternative zu einer akuten Verlegung an eine psychiatrische Abteilung gewesen.“ Für den Experten war der bloße Verbleib des Mannes in einem Mehrpersonen-Haftraum als einzige Präventivmaßnahme definitiv unzureichend. Diese Einschätzung untermauert die Notwendigkeit einer differenzierteren Herangehensweise an die Behandlung psychisch kranker Häftlinge und die Optimierung der Suizidprävention innerhalb des Strafvollzugs.\Aufgrund der Ausführungen von Frottier hat die St. Pöltner Staatsanwaltschaft ein medizinisches Ergänzungsgutachten in Auftrag gegeben, so Behördensprecher Korntheuer. Wie lange die Ermittlungen noch dauern werden, ist derzeit nicht absehbar. Die Tragödie wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen im Umgang mit psychisch kranken Menschen im Justizsystem und die Notwendigkeit, bestehende Strukturen und Verfahren kritisch zu hinterfragen und zu verbessern. Es gilt, die Sicherheit der Häftlinge zu gewährleisten und gleichzeitig angemessene therapeutische Angebote bereitzustellen. Im Zusammenhang mit dem Vorfall sind auch die Verantwortlichkeiten der beteiligten Justizbediensteten von entscheidender Bedeutung, um eine lückenlose Aufklärung zu gewährleisten. Für Menschen in akuten Krisensituationen stehen verschiedene Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen zur Verfügung. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden Betroffene Notrufnummern und Informationen zur Ersten Hilfe bei Suizidgedanken





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