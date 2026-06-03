Ermittlungen nach NS-Schmierereien in Mattsee laufen

Nach der Beschmierung von Gebäuden und Autos mit NS-Symbolen in Mattsee ermittelt die Polizei gegen drei junge Männer. Die Vorwürfe reichen von Sachbeschädigung bis zur Wiederbetätigung nach dem NS-Verbotsgesetz. Das Mauthausen Komitee fordert konsequentes Vorgehen gegen Rechtsextremismus.

In der Nacht zum 31. Mai 2026 wurden im österreichischen Mattsee im Flachgau zahlreiche Häuserfassaden, Türen, Gartenmauern, Glasscheiben und Autos mit nationalsozialistischen Symbolen beschmiert. Darunter befanden sich unter anderem Hakenkreuze und Heil-Hitler-Parolen.

Die Landespolizeidirektion Salzburg bestätigte, dass aktuell gegen drei männliche Einheimische im Alter von 20, 21 und 22 Jahren ermittelt wird. Die Vorwürfe umfassen sowohl Sachbeschädigung als auch Wiederbetätigung nach dem nationalsozialistischen Verbotsgesetz. Bürgermeister Michael Schwarzmayr (SPÖ) zeigte sich entsetzt über die Taten und betonte, dass solche Aktionen in seiner Gemeinde nicht toleriert würden. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es in Mattsee keine organisierten Nazi-Zellen gebe.

Das Mauthausen Komitee Österreich forderte indessen Innenminister Gerhard Karner und den Salzburger Landespolizeidirektor Bernhard Rausch auf, konsequent gegen rechtsextreme Straftaten vorzugehen. Hintergrund war die Kritik, dass in Medienberichten zunächst nur von Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gesprochen worden sei. Die Polizei widersprach dieser Darstellung und erklärte, dass von Beginn an auch wegen Verstößen gegen das NS-Verbotsgesetz ermittelt werde. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) sei in den Fall eingebunden, sobald neben einer Sachbeschädigung auch Tatbestände des Verbotsgesetzes vorlägen.

Dies erfolge routinemäßig und professionell, ohne dass externer Druck oder mediale Aufmerksamkeit nötig sei. Die Ermittlungen seien ordnungsgemäß aufgenommen, dokumentiert und bearbeitet worden. Nach Abschluss der Untersuchungen sollen die drei Verdächtigen der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt werden. Die Polizei betonte, alle zuständigen Behörden seien informiert und in den Prozess eingebunden





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