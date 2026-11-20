Die Staatsanwaltschaft Salzburg stellt das Verfahren gegen den Triebwagenführer ein, der für den tödlichen Unfall mit Ex-Torhüter Alexander Manninger verantwortlich war.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Salzburg gegen den Fahrer der Lokalbahn im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall sind offiziell eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hat in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass dem Triebwagenführer kein Sorgfaltsverstoß nachgewiesen werden konnte.

Kein Verschulden des Triebwagenführers

Florian Weinkammer, der stellvertretende Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, bestätigte gegenüber der Presse, dass der Lokalbahnfahrer sich vorschriftskonform verhalten habe. Da keine Fahrlässigkeit oder Regelverstöße seitens des Zugpersonals festgestellt wurden, ist das strafrechtliche Verfahren gegen den Lenker der Lokalbahn garnitur nun abgeschlossen. Die Behörde wies darauf hin, dass alle Verkehrsregeln an der Unfallstelle strikt eingehalten wurden.

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Schwere Kollision am Bahnübergang

Der tragische Vorfall ereignete sich am Morgen des 16. April an einem unbeschrankten Bahnübergang im Salzburger Flachgau. Das Fahrzeug des 48-jährigen Ex-Nationalspielers war zu diesem Zeitpunkt an der Stelle in Nußdorf am Haunsberg in den Weg der Lokalbahn geraten. Der Aufprall war aufgrund der Geschwindigkeit und des Gewichts des Zuges verheerend, wobei das Auto durch die Wucht mehrere Meter mitgerissen wurde.

Tödlicher Unfall für den Ex-Fußballprofi

Bei der Kollision wurde Alexander Manninger schwer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ersthelfer waren sofort zur Stelle und befreiten den verletzten Mann aus dem Wrack. Obwohl die Retter am Unfallort erfolgreich eine Reanimation versuchten, erlag Alexander Manninger seinen schweren Verletzungen noch am selben Tag. Die Insassen der Lokalbahn sowie der Triebwagenführer blieben bei dem schweren Unfall unverletzt, da sie durch die stabile Konstruktion des Zuges geschützt waren.

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Lebenslauf eines österreichischen Fußballexperten

Der verstorbene Manninger war eine legendäre Figur im österreichischen Fußball. Während seiner erfolgreichen Karriere absolvierte er insgesamt 33 Spiele für das ÖFB-Team. Sein Klubwechsel vom GAK zur englischen Premier League im Sommer 1997 markierte den Beginn eines internationalen Erfolge versprechenden Abschnitts seiner Laufbahn.

Erfolge in der Premier League mit Arsenal

Bereits ein Jahr nach seinem Wechsel nach England feierte Manninger mit Arsenal den Gewinn des Doubles, bestehend aus der englischen Meisterschaft und dem FA Cup. Seine professionelle Laufbahn führte ihn später zu weiteren Topvereinen Europas. Die Stationen bei Juventus Turin und Liverpool belegen seine hohe Kompetenz auf internationalem Niveau. Mit seiner Karriere gehört er zu den bekanntesten Torenhütern in der Geschichte des österreichischen Fußballsports.