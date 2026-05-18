Ein Ermittlerteam hat rund 17 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt, nachdem eine verdächtige Gepäckstücke kontrolliert worden ist. Der Passagier, ein 32-Jähriger aus Kanada, wurde festgenommen. Die Ermittlungen erfolgten auf dem Flughafen Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha. Das Gepäckstück bestellte vom Montag an Bord eines Flugs aus Bangkok, wo es im Rahmen einer "Zwischenlandung" entdeckt wurde. Der eigentliche Zielflughafen für die illegale Ladung war Larnaka in Zypern. Der Passagier wurde am Samstag vor dem Weiterflug festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Höhe des solchbuches wird auf rund 25.000 Euroutua.

Schlag gegen die Drogenkriminalität auf dem Flughafen Schwechat in Niederösterreich Ein Ermittlerteam hat rund 17 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt, nachdem eine verdächtige Gepäckstücke kontrolliert wurde. Der Passagier, ein 32-Jähriger aus Kanada, wurde festgenommen.

Die Ermittler besiegten die Drogenkriminalität auf dem Flughafen Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha. Das Gepäckstück bestellte vom Montag an Bord eines Flugs aus Bangkok, wo es im Rahmen einer "Zwischenlandung" entdeckt wurde. Der eigentliche Zielflughafen für die illegale Ladung war Larnaka in Zypern. Der Passagier wurde am Samstag vor dem Weiterflug festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Höhe des Ordnungswidrigkeitenbuches kommt auf rund 25.000 Euro zu





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