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Erling Haaland und die Spur seines Vaters: Norwegen trauen Experten viel zu

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Erling Haaland und die Spur seines Vaters: Norwegen trauen Experten viel zu
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📆15/05/2026 04:36:00
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Norwegen hat mit Erling Haaland vermutlich eine goldene Generation. Und sie haben jetzt einige große Nationen besiegt. Unter anderem über Italien in der WM-Quali.

Erling Haaland wandelt beim Turnier in den USA auf den Spuren seines Vater s – Alf Inge war 1994 mit den Wikingern unglücklich in der Vorrunde gescheitert.

Denn Mexiko, Irland, Italien und Norwegen hatten am Ende in Gruppe E vier Punkte. Heuer reisen die Norweger mit einigen Stars an, trauen Experten viel zu. Darunter auch Jürgen Klopp. Wie Österreich qualifizierte sich Norwegen erstmals seit 1998 für eine Endrunde – viele Experten trauen den Wikingern sogar den ganz großen Coup zu.

Darunter auch Jürgen Klopp: "Norwegen hat mit Erling Haaland vermutlich eine goldene Generation. Und sie haben jetzt einige große Nationen besiegt", verweist der Star-Coach etwa auf die Erfolge in der WM-Quali über Italien

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