Erling Haaland führte Norwegen zu einem 4:1-Sieg gegen den Irak

Erling Haaland führte Norwegen mit zwei Toren zu einem 4:1-Sieg gegen den Irak. Der Torjäger von Manchester City sorgte mit seinen Treffern in der 29. und 43. Minute für die Pausenführung und hält nach 51 Länderspielen schon bei 57 Toren.

Erling Haaland führte Norwegen mit zwei Toren zu einem 4:1-Sieg gegen den Irak . Der Torjäger von Manchester City sorgte mit seinen Treffern in der 29. und 43.

Minute für die Pausenführung und hält nach 51 Länderspielen schon bei 57 Toren. Leo Östigaard und ein Eigentor machten im Finish alles klar, für den Irak traf Aymen Hussein. Norwegen tat sich mit dem krassen Außenseiter eine Halbzeit lang schwer. Nach langsamem Spielaufbau konnte die hochkarätige Offensive um Haaland und Alexander Sörloth nur selten in Szene gesetzt werden.

Haaland machte aber den Unterschied. Als es einmal über die linke Seite schnell ging, war der ehemalige Salzburg-Stürmer beim Stanglpass von David Möller Wolfe zur Stelle. Der Irak schlug aber zurück. Nach einer Flanke von Al-Ammari köpfelte Hussein zum Ausgleich ein.

Die Freude währte nur drei Minuten, ein Geschenk der Iraker bescherte Norwegen die neuerliche Führung. Bei einem viel zu schwachen Rückpass von Zaid Tahseen reagierte Torhüter Jalal Hassan zu langsam, nicht aber Haaland, der den Torhüter attackierte und den Abschlag ins Tor blockte. Die Führung wackelte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aber noch kräftig, bei gleich drei gefährlichen Aktionen fehlte nicht viel auf den neuerlichen Gleichstand. Nach der Pause flaute die Partie ab.

Norwegen zeigte lange offensiv wenig, ließ aber auch wenig zu. Lediglich Hussein Ali gefährdete die knappe Führung. Mit einem Standard erhöhte die Mannschaft von Coach Stale Solbakken auf 3:1. Drei Minuten nach seiner Einwechslung stieg Östigaard bei einem Eckball hoch und köpfelte zum 3:1 ein, in der Nachspielzeit brachte ein Eigentor der Iraker den Endstand.

Im Finish vergab Haaland die große Chance auf sein drittes Tor, diesmal war Torhüter Hassan der Sieger im Zweikampf mit dem Stürmerstar





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erling Haaland Norwegen Irak Fußball-WM Torjäger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Geheimfavorit Norwegen: Die neue Fußballmacht aus dem hohen NordenAngeführt von Erling Haaland, Martin Ødegaard und der furchtlosen Verbandschefin Lise Klaveness, die sich mit der Fifa anlegt, bringt Norwegen alles mit, was einen Geheimfavoriten ausmacht.

Read more »

Ab Mitternacht live! Irak trifft auf Haalands NorwegerSuperstar Erling Haaland startet mit Norwegen gegen den Irak in die WM. Das Match der Gruppe I ab 0 Uhr im 'Heute'-Liveticker.

Read more »

Norwegen nach 28 Jahren wieder bei einer WMNorwegen hat sich nach 28 Jahren wieder für eine Fußball-WM qualifiziert und gilt als Geheimfavorit. Im Kader finden sich mehrere Spieler mit fußballerischer Familiengeschichte, darunter Arsenal-Star Martin Odegaard.

Read more »

'Partybefehl' von Doppelpacker Haaland nach 4:1-SiegSuperstar Erling Haaland startet mit Norwegen gegen den Irak in die WM. Das Match der Gruppe I ab 0 Uhr im 'Heute'-Liveticker.

Read more »