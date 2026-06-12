Erling Haaland als NHL-Zuschauer: Norwegens WM-Vorbereitung mit Eishockey-Ausflug

Kurz vor dem WM-Debüt besucht Fußballstar Erling Haaland mit der norwegischen Nationalmannschaft ein NHL-Finalspiel und wird zum Glücksbringer. Gleichzeitig steht Norwegen nach langer Abwesenheit wieder auf der WM-Bühne und setzt große Hoffnungen auf Haaland und weitere Topspieler.

Erling Haaland , der norwegische Fußballsuperstar, zeigte sich kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft von einer anderen Seite. Gemeinsam mit Teilen der norwegischen Nationalmannschaft besuchte er das fünfte Spiel der NHL-Finalserie zwischen den Carolina Hurricanes und den Vegas Golden Knights in Raleigh, North Carolina.

Dieser Ausflug diente der Entspannung vor dem ersten WM-Spiel gegen den Irak. Haaland fungiere dabei als Glücksbringer für die Gastgeber, denn die Hurricanes gewannen das Spiel mit 4:2 und übernahmen in der Best-of-Seven-Serie eine 3:2-Führung. Damit haben sie die Chance, am Sonntag in Las Vegas den Titel zu gewinnen und ihren ersten Triumph seit 20 Jahren zu feiern. Für Norwegen ist die Teilnahme an dieser WM bereits ein historischer Erfolg.

Erstmals seit 1998 qualifizierten sich die Norweger wieder für eine Weltmeisterschaft, nachdem sie zuletzt bei der Europameisterschaft 2000 bei einem großen Turnier dabei waren. Lange Zeit war Haalands Herkunft aus einem fußballerisch weniger prominenten Land ein Hindernis für internationale Titel. Nun kann der Stürmer von Manchester City seine außergewöhnliche Torgefahr auf der globalen Bühne unter Beweis stellen. In der WM-Qualifikation erzielte er in jedem der acht Siege mindestens ein Tor und kam insgesamt auf 16 Treffer.

Mit 55 Toren in 49 Länderspielen ist er bereits jetzt eine Legende in Norwegen. Die norwegische Mannschaft verfügt neben Haaland über weitere erstklassige Spieler, die in Top-Ligen aktiv sind. Dazu gehören Martin Ödegaard von Arsenal, Antonio Nusa von RB Leipzig und Alexander Sörloth von Atletico Madrid. Diese talentierte Truppe trifft in Gruppe E auf den Irak, Belgien, Slowakei und den Titelverteidiger Argentinien.

Das erste Spiel gegen den Irak wird als Auftakt zu einem vielversprechenden Turnier gesehen, bei dem Norwegen nicht nur zeigen will, dass es auf der Weltbühne angekommen ist, sondern auch die Möglichkeit hat, tief in die K.o. -Runde vorzudringen. Haalands Besuch beim Eishockey ist daher nur eine von vielen Geschichten, die um das norwegische Team geschrieben werden können





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erling Haaland Norwegen WM NHL Finals Carolina Hurricanes Fußball Weltmeisterschaft Eishockey

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norwegen macht es wie ÖFB, dann passiert Haaland-PanneÖsterreichs Fußballverband hat sich vor der WM etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine Idee, die auch Norwegens Verband hatte.

Read more »

Erling und die starken Männer für ihre WM-Mission in der Neuen WeltDas norwegische Nationalteam bereitet sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika vor, indem es sich als Wikinger darstellt. Erling Haaland und Co. werden als ein Geheimfavorit gehandelt, aber die schwüle Hitze an der US-Ostküste könnte ein großer Feind sein.

Read more »

Blau-Weiß ist schon jetzt Zuschauer-König der 2. LigaMit 3.500 Dauerkarten hat Blau-Weiß Linz das Abo-Limit erreicht. Damit liegt der Klub bereits über dem Zuschauerschnitt fast aller Zweitligisten.

Read more »

35.000 Zuschauer, Mega-Bühne: Helene Fischer startete ihre große StadiontourDRESDEN. Die Schlagerkönigin ist zurück auf der Bühne: Helene Fischer (41) feierte in Dresden ein umjubeltes Comeback.

Read more »