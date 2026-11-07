Erika Freeman: 99-Jährige Therapeutin über Glaube, Trauma und die Pflicht zur Weltverbesserung

Die 99-jährige Wiener Therapeutin Erika Freeman spricht über ihr Leben, ihre Arbeit mit Stars und Politikern, den Verlust ihrer Mutter im Krieg und ihre unbeirrbare Hoffnung auf eine bessere Welt.

Die Begegnung mit Erika Freeman erfordert keine lange Erklärung, warum Filmstars und Politiker von internationalem Rang ihren Rat suchten. Die einst berühmteste Therapeutin Amerikas verbindet auf unnachahmliche Weise psychologische Tiefe mit einem lebensweisen Witz, der sowohl unterhaltsam als auch zutiefst menschlich ist.

Als Kind in Wien geboren, lernte sie die dunklen Abgründe ihrer Geburtsstadt hautnah kennen, eine Erfahrung, die ihr Leben für immer prägte. Erst im hohen Alter ist sie zurückgekehrt, nicht um zu ruhen, sondern um sich nützlich zu machen. Beim Frühstück im legendären Hotel Imperial in Wien spricht die 99-Jährige offen über ihr aktuelles Buch über mutige jüdische Frauen. Kaum ist das Gespräch beendet, ist sie von Menschen umringt.

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Sie steht da, zerbrechlich aussehend, doch mit einer inneren Stärke, die überlebensgroß wirkt und alle Anwesenden inspiriert. Erika Freeman erklärt ihre Philosophie mit den Worten, dass sie heute mehr verstehe als früher und weiterhin helfen könne. Sie lehnt es kategorisch ab, sich zur Ruhe zu setzen und nur noch tatenlos zuzusehen. Im Judentum gibt es das Konzept des Tikkun Olam, was so viel bedeutet wie die Verbesserung der Welt.

Dies ist eine heilige Pflicht, der sie bis zum Ende ihres Lebens nachkommen wird. Sie betont jedoch auch, dass das eigene Ego nicht zu groß sein darf, um zu glauben, man könne jedem helfen. Viele Menschen glauben, alles besser zu wissen und lehnen Hilfe ab, weil sie diese als Zeichen von Schwäche deuten. Freeman hingegen ist der Überzeugung, dass man jedem helfen kann, wenn dieser es zulässt.

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Freeman spricht über Trump und Hollywood

Sie spricht auch über Donald Trump, dessen erste Frau Ivana eine gute Freundin von ihr war. Sie analysiert Trumps Persönlichkeit im Kontext seiner familialen Dynamik als mittlerer von drei Brüdern und der schmerzhaften Erwartungshaltung seiner Mutter, die hoffte, er werde nie Präsident. Diese verdrängten Schmerzen, so Freeman, seien ein Hindernis für Heilung. Über ihre Arbeit mit Hollywoodgrößen wie Marlon Brando, James Dean und Marilyn Monroe äußert sich Freeman vorsichtig, da sie keine Namen von Patienten preisgibt.

Ihre Karriere begann in New York, wo sie Internationale Beziehungen studierte und für die Jewish Agency for Palestine arbeitete, in den Jahren rund um die Gründung des Staates Israel. Durch die Beobachtung von UNO-Gesandten, die in ihren Positionen die Welt destabilisieren könnten, erkannte sie das Potenzial der Psychologie zur Rettung der Welt. Sie stellte fest, dass sie besser mit Künstlern kommunizieren konnte als mit Politikern, da sie verstand, was sie brauchten.

Ein besonderes Erlebnis war die Begegnung mit Marilyn Monroe, die Freeman als Maryjean ansprach, die unter der Rolle erstickte. Freemans eigene Stärke zog sie aus dem Glauben an Gott und der Geduld mit dem Leben, obwohl sie den schmerzlichen Verlust ihrer Mutter bei einem Bombenangriff auf Wien im Philipphof verkraften musste.

Überleben, Resilienz und Würde

Sie reflektiert auch über das Trauma der Ausgrenzung in Amerika, wo ihr niemand glaubte, was in Wien geschehen war, und die Erkenntnis, dass das Nicht-Zurückschlagen im Angesetz von Gewalt ein starker Kampf ist. Ihre Geschichte ist ein Zeugnis von Überlebenswille, Resilienz und dem unerschütterlichen Glauben an die Möglichkeit, das Leben trotz aller Leidenschaften positiv zu gestalten, indem man andere respektiert, zuhört und ihnen Würde gibt.