Erik ten Hag kritisiert Cristiano Ronaldo: Beste Zeit sei vorbei

Ex-Trainer Erik ten Hag übt scharfe Kritik an Cristiano Ronaldo. Nach dessen Wechsel zu Juventus sei die Hochphase des Stars vorbei. Körperliche Verfassung war Problem.

Der niederländische Trainer Erik ten Hag hat sich in einem aktuellen Interview kritisch zur aktuellen Leistungsform von Cristiano Ronaldo geäußert. Der 56-jährige Coach, der formerly bei Manchester United tätig war, betonte, dass die besten Spielzeiten des portugiesischen Superstars bereits mehrere Jahre zurückliegen. Ronaldo, der mittlerweile 41 Jahre alt ist, gilt dennoch als einer der erfolgreichsten Fußball er der Geschichte. Ten Hags Aussagen haben jedoch für viel Aufsehen gesorgt, da er die Leistungen des Stars in den vergangenen Jahren deutlich herabsetzt.

Erfolge vor Juventus als Wendepunkt

Ten Hag räumte zunächst ein, dass Ronaldo ohne Zweifel ein fantastischer Spieler und einer der größten Athleten aller Zeiten ist. Diese Anerkennung galt jedoch vor allem der Vergangenheit des Stars. Der Trainer zog eine klare Grenze und erklärte, dass die Zeit der Höchstleistungen für den Portugiesen bereits abgelaufen sei. Besonders sein Wechsel vom spanischen Verein Real Madrid zu Juventus markiert für Ten Hag den Beginn des Niedergangs.

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Laut der Einschätzung des Ex-Trainers war es im Grunde bereits vorbei, als Ronaldo den Klub in Turin übernahm. Die Leistungen nach seiner Abkehr von Real Madrid im Jahr 2018 wurden von Ten Hag als nicht mehr auf dem früheren高水平 befindend eingestuft. Diese Aussage betrifft nicht nur die zweite Ära des Spielers bei Manchester United, sondern auch seine gesamte Karriere nach der Spanischen Liga.

Konflikte bei Manchester United und fehlende Härte

Die gemeinsame Zeit bei Manchester United steht im Fokus der Kritik. Ronaldo kehrte im Jahr 2021 in seinen ehemaligen Verein zurück, während Ten Hag ein Jahr später das Traineramt übernahm. Der Trainer erinnerte sich an detaillierte Gespräche, in denen er Ronaldo die taktischen Vorgaben und die erwartete Rolle in der Mannschaft erklärte. Ten Hag legte Wert auf klare Erwartungen an die Leistungsbereitschaft des Stars.

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Dennoch sah sich der Trainer gezwungen, deutliche Worte zu finden, da Ronaldo seinen Vorstellungen offenbar nicht gerecht wurde. Ten Hag betonte, dass ein Spieler auch einen persönlichen Beitrag leisten müsse. Im Fall von Ronaldo fehlte laut Trainer die Fähigkeit, die dafür notwendige harte Arbeit dauerhaft aufrechtzuerhalten. Dieser Mangel an Ausdauer wurde als zentrales Problem identifiziert.

Die körperliche Verfassung des Portugiesen spielte dabei eine entscheidende Rolle. Ten Hag erklärte, dass die Premier League es unerlässlich mache, sich täglich an die eigenen Grenzen zu bringen. Das bedeutet, mit maximaler Intensität zu trainieren und die absolute Belastungsgrenze auszuschöpfen, um in Topform zu bleiben.

Harte Bedingungen der Premier League

In dieser Liga ist die physische Konstitution ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Ten Hag argumentierte, dass ohne absolute Topfitness jede Chance auf Erfolg zunichte gemacht wird. Dies gelte gleichermaßen für die Premier League, die Champions League und auch für die Auftritte der portugiesischen Nationalmannschaft. Die Anforderungen an die Athletik sind in diesen Wettbewerben extrem hoch und lassen wenig Raum für Nachsicht.

Ten Hags Einschätzung unterstreicht, dass Talent allein in modernen Ligen nicht mehr ausreicht. Die mentale und physische Disziplin muss täglich neu bewiesen werden. Für einen Spieler, der als ältere Generation gilt, stellen diese Anforderungen eine besondere Herausforderung dar, die er nach Ansicht des Trainers nicht mehr erfüllen konnte.

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Real Madrids Entscheidung und Eskalation

Neben der Kritik an der Leistung urteilte Ten Hag auch über die Personalpolitik von Real Madrid. Er sah den Abschied Ronaldos von den Spaniern als kluge und notwendige Entscheidung. Eine der größten Stärken des Vereins sei es, immer den perfekten Zeitpunkt zu erkennen, um sich von legendären Spielern zu trennen.

Die Beziehung zwischen Ronaldo und Ten Hag war während ihrer Zeit in England stets angespannt. Im Jahr 2022 eskalierte der Konflikt schließlich öffentlich. Ronaldo kritisierte in einem Interview sowohl den Klub als auch seinen Trainer offen. Dieser Konflikt führte zur Auflösung des Vertrags, woraufhin der Portugiese zu Al-Nassr in Saudi-Arabien wechselte.