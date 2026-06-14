Erhebliche Preisunterschiede beim Moped- und Motorrad-Pickerl in Oberösterreich

Ein aktueller Test der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt, dass die Kosten für die §57a-Überprüfung bei Mopeds und Motorrädern stark variieren. Je nach Werkstatt und Region zahlen Fahrzeughalter bis zu dreimal so viel. Im Bezirk Linz-Land sind die Preise besonders hoch, während Verkehrsclub-Mitglieder oft Rabatte erhalten.

Die Kosten für die §57a-Überprüfung, umgangssprachlich Pickerl genannt, bei Moped s und Motorrädern zeigen deutliche regionale und betriebsbedingte Unterschiede. Laut einem aktuellen Vergleich der Arbeiterkammer Oberösterreich können die Preise um bis zu 200 Prozent variieren, was bedeutet, dass manche Kunden dreimal so viel zahlen wie andere.

Die Untersuchung umfasste 65 Werkstätten in Oberösterreich. Im Durchschnitt kostet das Pickerl für ein Moped 48 Euro inklusive der Plakette, für ein Motorrad 53 Euro.

Allerdings reicht die Spanne beim Moped von 25 bis 74,30 Euro und beim Motorrad von 28 bis 74,30 Euro. Besonders teuer ist es im Bezirk Linz-Land, wo durchschnittlich 66 Euro für Mopeds und 67 Euro für Motorräder fällig werden. Im Gegensatz dazu werden in anderen Regionen im Schnitt nur 33 beziehungsweise 38 Euro verlangt.

Werden bei der Begutachtung Mängel festgestellt, kommen die Stundensätze der Mechaniker hinzu, die im Schnitt 118 Euro pro Stunde für Mopeds und 123 Euro für Motorräder betragen. Auch hier gibt es enorme Unterschiede: von 68 Euro bis zu 192,96 Euro pro Stunde, eine Differenz von fast 125 Euro für dieselbe Arbeitsleistung.

Mitglieder von Verkehrsclubs profitieren teilweise von günstigeren Preisen; so kostet das Pickerl beim ÖAMTC für Mopeds 30,40 Euro und für Motorräder 44,20 Euro, beim ARBÖ sind es 34,10 beziehungsweise 50,20 Euro. Die Arbeiterkammer rät Verbrauchern daher, vor der Pickerl-Erneuerung die Preise zu vergleichen, um unnötige Mehrkosten zu vermeiden





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