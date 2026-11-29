Ein Beben der Stärke 5,0 vor der Küste Kaliforniens verursachte Turbulenzen am LAX. Delta-Piloten brachen Landungen ab, Fenster gingen zu Bruch. Kein Schwere.

Am Samstagmorgen, Ortszeit, wurde der internationale Flughafen Los Angeles (LAX) von einem Erdbeben der Stärke 5,0 erschüttert, was zu unmittelbaren Unterbrechungen im Flugbetrieb führte. Das Epizentrum lag rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach, unweit des stark frequentierten Verkehrsknotens. Delta Air Lines bestätigte, dass mindestens zwei Flüge der Gesellschaft ihren Anflug wegen der heftigen Bodenbewegungen abbrechen mussten und notdürftig durchstarten mussten.

Flug Delta 1972 bricht Landung wegen Beben ab

Ein Video, das von mehreren US-Medien verbreitet wurde, zeigt dramatische Aufnahmen, wie die Kamera im Cockpit der Delta-Maschine wackelt, während das Flugzeug kurz vor dem Aufsetzen auf der Landebahn wieder an Höhe gewinnt. Im Funkverkehr ist die klare Anweisung an die Besatzung von Flug Delta 1972 zu hören: Durchstarten sei notwendig, da ein starkes Erdbeben wahrgenommen werde. Im Hintergrund sind zahlreiche Hupen und Alarmsignale zu vernehmen, die auf die Panik und Verwirrung am Boden hinweisen. Delta Air Lines teilte gegenüber der Los Angeles Times mit, dass eine zweite Maschine ebenfalls einen Landeanflug unterbrechen musste, bevor beide Flüge später sicher landen konnten.

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Zerbrochene Fenster und eingestürzter Schornstein

Die Naturgewalt verursachte physische Schäden in der Infrastruktur des Flughafens sowie in den angrenzenden Wohn- und Geschäftsvierteln. Die Los Angeles Times berichtete, dass Fensterscheiben im Terminal des LAX zerbrochen und mindestens ein Schornstein auf dem Gelände eingestürzt sei. Auch in Manhattan Beach gingen zahlreiche Ladenfenster zu Bruch und Schilder fielen herab. In der Nachbarstadt Hermosa Beach zeigten Aufnahmen aus einem Weinladen, wie Dutzende Flaschen aus den Regalen stürzten und auf dem Boden zerbersteten.

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Finanzielle Schäden belaufen sich auf 50.000 Dollar

Laut einem Mitarbeiter der britischen BBC belaufen sich die gesamten Schäden an Eigentum und Infrastruktur auf bis zu 50.000 US-Dollar, was knapp 46.000 Euro entspricht. Die United States Geological Survey (USGS) präzisierte, dass das Epizentrum des Bebens knapp vor der Küste lag. Ausgelöst wurde die Haupterschütterung von mehreren Nachbeben, darunter eines mit der Magnitude 4,5. Trotz der Zerstörung von Glas und Gebäudeteilen meldeten die Behörden keine größeren Sachschäden an kritischer Infrastruktur und auch keine Personenschäden.

Geologische Lage Kaliforniens und historische Einordnung

Kalifornien liegt an der Grenze zwischen der pazifischen und der nordamerikanischen Erdplatte, was die Region besonders anfällig für tektonische Erschütterungen macht. US-Medien hoben hervor, dass der Großraum Los Angeles seit zwölf Jahren nicht mehr von einem Beben dieser Intensität betroffen war. Die Kombination aus der starken Heftigkeit des Bebens und der unmittelbaren Nähe zum internationalen Drehkreuz LAX führte zu einer erheblichen Störung des Flugverkehrs, obwohl die technischen Systeme der Flughafenbetreiber die Situation erfolgreich bewältigten.