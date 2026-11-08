Erdbeben in Japan: 24 Verletzte in Shizuoka und Aichi nach Stärke 5,7

Ein Erdbeben der Stärke 5,7 hat in Japan mindestens 24 Verletzte in den Präfekturen Shizuoka und Aichi hinterlassen. Zugverkehr stockte, leichte Schäden in Osaka und Kumamoto.

Ein starkes Erdbeben hat am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) die japanischen Präfekturen Shizuoka und Aichi erschüttert. Die japanische Meteorologiebehörde meldete eine Magnitude von 5,7, die vor allem westlich der Hauptstadt Tokio zu verzeichnen war. Durch die plötzlichen Bodenbewegungen wurden mindestens 24 Menschen verletzt, wie Berichte der Lokalzeitung Chunichi Shimbun und des Senders Tokai Television bestätigen. Die Rettungsmaßnahmen konzentrierten sich zunächst auf die betroffenen Regionen, wo die Erschütterungen erhebliche Auswirkungen auf Infrastruktur und Alltag hatten.

Verletzungszahlen und lokale Ausmaße

Die Präfektur Aichi verzeichnete zunächst Meldungen über 16 Verletzte, die durch umstürzende Gegenstände oder Stürze verursacht wurden. In der benachbarten Präfektur Shizuoka versorgten Rettungskräfte mindestens drei weitere Patienten. Unter diesen befand sich eine über 90 Jahre alte Frau, die während der heftigen Erschütterungen aus ihrem Bett gefallen war. Die genauen Ursachen der Verletzungen variierten zwischen Prellungen und leeren Verletzungen, die sofortige medizinische Aufmerksamkeit erforderten. Die Behörden koordinierten die Hilfe vor Ort, um sicherzustellen, dass alle Betroffenen schnell versorgt werden konnten.

Also read Fünf Tote und mehrere Verletzte bei Schießerei in Krakau

Sachschäden und Verkehrsstillstände

Neben den menschlichen Verletzungen verursachte das Beben auch sichtbare Schäden an Gebäuden und Einrichtungen. In der Stadt Toyohashi brachen die Schaufenster eines lokalen Autohauses unter der Kraft der Wellen. Eine große Buchhandlung in Toyota meldete, dass zahlreiche Bücher von den Regalen fielen und sich auf dem Boden verteilten. Der Bahnverkehr geriet ins Stocken, da Sicherheitschecks durchgeführt werden mussten. Verspätungen und Ausfälle traten sowohl im Regionalverkehr als auch bei den Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszügen auf. Die Infrastruktur war vorübergehend gelähmt, bis die Systeme auf Stabilität überprüft worden waren.

Advertisement

Wahrnehmung in Osaka und Kumamoto

Auch in der westjapanischen Millionenstadt Osaka waren die Erschütterungen deutlich zu spüren. Lokale Medien berichteten, dass ein Mensch ins Krankenhaus gebracht wurde, der während der Bewegung aus einer Wohnung im zweiten Stock gestürzt war. Dies unterstreicht die weitreichende Reichweite der seismischen Aktivität. Ein weiteres Beben der Stärke 4,3 erschütterte am selben Sonntag um 10.53 Uhr Ortszeit die Präfektur Kumamoto im Südwesten Japans. Die Meteorologiebehörde bestätigte diesen zweiten Stoß, der jedoch keine Berichte über größere Schäden oder zusätzliche Verletzte zur Folge hatte.

Historischer Kontext und Tektonik

Die Region Kumamoto war bereits im Juli von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,1 betroffen, bei dem 38 Menschen ums Leben kamen und mehrere Häuser einstürzten. Japan liegt in einer der tektonisch aktivsten Regionen der Welt und wird regelmäßig von Erdstößen erschüttert. Die jüngsten Ereignisse erinnern an die Tragödie im März 2011, als die ostjapanische Küste von einem Beben der Stärke 9,0 und einem verheerenden Tsunami getroffen wurde. Bei diesem Unglück kamen 18.500 Menschen ums Leben und das Atomkraftwerk Fukushima wurde zerstört, was das schwerste Atomunglück seit Tschernobyl 1986 auslöste.