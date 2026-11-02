Equal Pay Day 2024: Österreichs größte Lohnschere in Oberösterreich

Der Equal Pay Day liegt 2024 am 5. November. Die höchste Lohnschere von 37 Prozent wurde in Pierbach, Oberösterreich ermittelt. Details zu regionalen Unterschieden und Statistik.

Der österreichweite Equal Pay Day fällt im Jahr 2024 auf den 5. November. Dieses Datum markiert den Punkt im Kalender, an dem Männer im Durchschnitt bereits das Jahresgehalt erzielt haben, das Frauen erst mit Ende des Jahres erreichen würden. Folglich arbeiten Frauen ab dem 5. November bis zum Jahresende unentgeltlich. Die Berechnungen für diese Kennzahl basieren auf der Lohnsteuerstatistik 2024 der Statistik Austria und verwenden den Median der Nettojahresbezüge von vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

Regionale Ungleichheit bei der Bezahlung

Auf kommunaler Ebene zeigt sich ein deutlich differenziertes Bild. In 2.084 Gemeinden, was 98 Prozent aller Gemeinden inklusive der Wiener Bezirke entspricht, verdienen Männer mehr als Frauen. Die Spannbreite dieser Lohnunterschiede variiert erheblich zwischen den einzelnen Bezirken und Gemeinden. In den übrigen 30 Gemeinden verdienen Frauen im Durchschnitt sogar mehr als Männer, wobei die Differenz dort deutlich kleiner ausfällt und bis zu 13 Prozent zugunsten der Frauen geht.

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Die größte Lohnschere im gesamten Bundesgebiet wird in der Gemeinde Pierbach in Oberösterreich registriert. Hier beträgt der Gender Pay Gap knapp 37 Prozent. Der Equal Pay Day fällt in Pierbach bereits auf den 19. August. Das bedeutet, dass Frauen in dieser Gemeinde knapp 134 Tage im Jahr ohne Bezahlung arbeiten müssen, um das Jahresgehalt ihrer männlichen Kollegen zu erreichen. Dies ist der frühest mögliche Termin im nationalen Vergleich.

Führende Orte mit hoher Lohnungleichheit

Die nächsten Plätze in der Rangliste der höchsten Lohnschere belegen zwei Gemeinden in Kärnten. In Stall liegt die Differenz bei 36 Prozent, wodurch der Equal Pay Day auf den 19. September fällt. Großkirchheim in Kärnten schließt mit einer Schere von 35 Prozent an, was einem Datum im Oktober entspricht. Hier arbeiten Frauen 127 bzw. 130 Tage länger ohne zusätzliches Entgelt im Vergleich zu ihren männlichen Pendants.

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Beim umgekehrten Gender Pay Gap, also wenn Frauen mehr verdienen, führt die kleine Gemeinde Geiersberg in Oberösterreich die Liste an. Frauen erzielen hier durchschnittlich knapp 13 Prozent mehr Nettoeinkommen als Männer. Weitere Gemeinden mit einem zweistelligen Prozentsatz zugunsten der Frauen sind Breitenstein und Drosendorf-Zissersdorf in Niederösterreich sowie Kaisers und Gramais in Tirol.

Strukturelle Unterschiede zwischen Stadt und Land

Die Daten offenbaren sowohl ein Ost-West-Gefälle als auch ein ausgeprägtes Stadt-Land-Gefälle. Generell ist der Gender Pay Gap in städtischen Gebieten und ihrem unmittelbaren Umland deutlich niedriger ausgeprägt als in ländlichen Gemeinden. Auf Bezirksebene hat der steirische Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit 20 Prozent den höchsten Gender Pay Gap und den frühesten Equal Pay Day am 20. Oktober. Im Gegensatz zu den Gemeinden gibt es auf Bezirksebene keinen Ort, an dem Frauen im Schnitt mehr verdienen.

In der Hauptstadt Wien schneidet die Gesamtstruktur recht gut ab. Neben vier Gemeindebezirken, in denen der Unterschied mit unter einem Prozent als fast ausgeglichen gilt, bleibt der Gender Pay Gap in den übrigen Bezirken teilweise deutlich unter zehn Prozent. Ein klarer Ausreißer ist dennoch die Innere Stadt, wo die Lohnschere bei 15 Prozent liegt. Insgesamt sind 18 Gemeinden mit einem Unterschied von unter einem Prozent als nahezu ausgeglichen zu betrachten, wobei vier Wiener Bezirke darunter zu finden sind.