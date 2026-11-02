Equal Pay Day 2024: Österreich-weiter Stichtag 5. November mit massiven regionalen Unterschieden

Der Equal Pay Day in Österreich fällt 2024 auf den 5. November. Statistische Analysen offenbaren gravierende Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern, wobei Vorarlberg und Pierbach die höchsten Lücken aufweisen.

Der österreichweite Equal Pay Day for 2024 wird amtlich auf den 5. November festgelegt. Dieser spezifische Datumspunkt markiert jenen Zeitpunkt im Kalenderjahr, an dem Männer im Durchschnitt bereits das gesamte Jahresgehalt einer vollzeitbeschäftigten Frau erreicht haben. Ab diesem Stichtag arbeiten Frauen bis zum Jahresende effektiv unentgeltlich weiter, was die anhaltende Ungleichheit im Einkommen zwischen den Geschlechtern drastisch verdeutlicht.

Methodik der Berechnung und Median-Analyse

Die Grundlage für diese Berechnungen bilden die aktuellen Lohnsteuerstatistiken des Jahres 2024, die von der Statistik Austria erhoben wurden. Zur Ermittlung des tatsächlichen Einkommensunterschieds wurde der Median der Nettojahresbezüge herangezogen. Dieser statistische Mittelwert bezieht sich ausschließlich auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Vollzeitbeschäftigung. Durch die Fokusierung auf den Median sollen extreme Ausreißer bei den Gehältern ausgeklammert und ein realistischeres Bild der typischen Verdienstsituation in der österreichischen Arbeitskraftbevölkerung dargestellt werden.

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Die Daten zeigen, dass der Equal Pay Day je nach geografischer Zugehörigkeit zu verschiedenen Gemeinden oder Bezirken erheblich variieren kann. Während das nationale Datum am 5. November liegt, fallen die "frühesten" Equal Pay Days in einigen Regionen bereits im August an. Dies verdeutlicht, dass die Lohnschere zwischen Frauen und Männern nicht nur ein nationales Phänomen ist, sondern sich lokal extrem unterschiedlich stark ausprägt.

Regionale Unterschiede und Extremwerte in Vorarlberg

Im Bundesländervergleich tritt ein besonders deutliches Gefüge zutage. In Vorarlberg beträgt der Gender Pay Gap satte 21,7 Prozent. Dies repräsentiert die größte Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern in ganz Österreich. Mit diesem Wert liegt Vorarlberg an der Spitze aller Bundesländer, was die Diskrepanz der Bruttolöhne oder Nettobezüge betrifft. Andere Bundesländer weisen zwar auch Unterschiede auf, liegen aber deutlich unter diesem spezifischen Prozentsatz.

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Auf Gemeindeebene verschärfen sich die Unterschiede teils noch drastisch. In insgesamt 2084 Gemeinden Österreichs, was einem Anteil von 98 Prozent aller Gemeinden entspricht, verdienen Männer im Durchschnitt mehr als Frauen. Nur in 30 Gemeinden kehrt sich das Muster um. Dort verdienen Frauen zwar mehr, doch ist die Spannbreite dieser positiven Differenz im Vergleich zu den negativen Lücken sehr viel kleiner. Hier verdienen Frauen bis zu 13 Prozent mehr als ihre männlichen Kollegen.

Spitzenreiter bei der Lohnschere: Pierbach und Kärnten

Die Gemeinde Pierbach in Oberösterreich weist die höchste Lohnschere im gesamten Bundesgebiet auf. Dort beträgt der Gender Pay Gap knapp 37 Prozent. Der Equal Pay Day liegt in Pierbach bereits am 19. August. Das bedeutet konkret, dass Frauen in dieser Gemeinde nahezu 134 Tage im Jahr unbezahlt arbeiten müssen, bevor sie das Gehaltsniveau der Männer erreichen. Diese Zahl ist ein Indikator für die extreme Ungleichheit vor Ort. Als zweites und drittes Beispiel für extreme Disparitäten folgen zwei Gemeinden in Kärnten. In Stall beträgt die Lohnschere 36 Prozent, was einem Equal Pay Day am 20. Oktober entspricht und 130 Tagen unbezahlter Arbeit. In Großkirchheim liegt die Schere bei 35 Prozent, was 127 Tagen unbezahlter Arbeit bis zum Jahresende gleicht. Diese Daten verdeutlichen, dass es lokale Ökonomien gibt, in denen der genderbasierte Verdienstunterschied besonders gravierend ist.

Positive Ausreißer und Stadt-Land-Gefälle

Bei den umgekehrten Werten, also dort wo Frauen mehr verdienen, führt die kleine Gemeinde Geiersberg in Oberösterreich die Liste an. Hier liegt der Vorteil für Frauen bei knapp 13 Prozent. Weitere Gemeinden im zweistelligen Bereich sind Breitenstein und Drosendorf-Zissersdorf in Niederösterreich sowie Kaisers und Gramais in Tirol. Insgesamt sind 18 Gemeinden nahezu ausgeglichen, mit einem Unterschied von unter einem Prozent. Dazu zählen vier Wiener Gemeindebezirke.

Grundsätzlich schneidet die Hauptstadt Wien im Vergleich zu ländlichen Regionen besser ab. Neben den fast ausgeglichenen Bezirken bleibt der Gender Pay Gap in den anderen Wiener Bezirken oft unter zehn Prozent. Ein klarer Ausreißer ist jedoch die Innere Stadt mit 15 Prozent Differenz. Die Daten belegen ein ausgeprägtes Ost-West-Gefälle sowie ein Stadt-Land-Gefälle. In Städten und deren Umland ist die Lohnschere generell deutlich niedriger als in ländlichen Gemeinden.

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Bezirksebene und strukturelle Tendenzen

Auf Bezirksebene erreicht der steirische Bezirk Bruck-Mürzzuschlag den höchsten Gender Pay Gap mit 20 Prozent. Der Equal Pay Day fällt dort auf den 20. Oktober. Im Gegensatz zu den kleinsten Verwaltungseinheiten, den Gemeinden, gibt es auf Bezirksebene keinen einzigen Bezirk, in dem Frauen im Durchschnitt mehr verdienen als Männer. Diese strukturelle Tendenz unterstreicht die anhaltende Herausforderung, die Lücke zwischen den Geschlechtern in größeren regionalen Einheiten zu schließen.

Zusammenfassend zeigen die Berechnungen der APA basierend auf den Daten der Statistik Austria, dass der Weg zur geschlechtergerechten Bezahlung in Österreich weiterhin mit signifikanten Hürden verbunden ist. Während es in einigen urbanen oder spezifischen ländlichen Nischen positive Signale gibt, dominieren Regionen mit hoher Lohnschere, wie Vorarlberg, Oberösterreich und Kärnten, das Bild. Der nationale Stichtag am 5. November ist somit nur ein Durchschnittswert, der lokale Extremwerte wie den 19. August in Pierbach oder den 20. Oktober in Bruck-Mürzzuschlag überdeckt.