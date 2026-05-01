Epsteins Abschiedsschreiben aufgetaucht – Bisher nicht in Ermittlungen berücksichtigt

Ein neu entdecktes Abschiedsschreiben des verstorbenen Jeffrey Epstein könnte Aufschluss über seinen psychischen Zustand vor seinem Tod geben. Der Brief wurde von einem Mitgefangenen gefunden und seinen Anwälten übergeben, war aber bisher nicht Teil der offiziellen Ermittlungen.

Ein bislang nicht im Rahmen der Ermittlungen berücksichtigtes Abschiedsschreiben des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ist aufgetaucht. Laut einem Bericht der New York Times soll Epstein das Schreiben in den Wochen vor seinem Tod in seiner Gefängniszelle verfasst haben.

Ein Mitgefangener Epsteins entdeckte das Dokument, verfasst auf gelbem Papier, nach einem ersten Suizidversuch des Multimillionärs im Juli 2019, versteckt in einem Comic-Roman. Der Mitgefangene übergab das Schreiben anschließend seinen Anwälten, um sich gegen Vorwürfe zu verteidigen, er habe Epstein angegriffen. Die New York Times berichtet, dass der Brief derzeit unter Verschluss gehalten wird und der Zeitung selbst bisher nicht zur Einsicht vorgelegt wurde. Daraufhin wurde beim zuständigen Gericht ein Antrag auf Offenlegung gestellt.

Das US-Justizministerium bestätigte gegenüber der Zeitung, dass das Schreiben nicht in ihrem Besitz ist. Die Authentizität des Briefes ist noch nicht bestätigt, doch sollte er echt sein, könnte er wertvolle Einblicke in den psychischen Zustand Epsteins unmittelbar vor seinem Tod gewähren. Epstein war über Jahre hinweg in den Betrieb eines Missbrauchsrings verwickelt, der zahlreiche junge Frauen und Minderjährige betraf. Seine Klientel umfasste Berichten zufolge eine Vielzahl einflussreicher Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Die ursprünglichen Vorwürfe gegen Epstein kamen bereits vor fast zwei Jahrzehnten vor Gericht, wo er sich in bestimmten Punkten schuldig bekannte. Der Fall wurde jedoch Jahre später wieder aufgerollt, was zu einer erneuten Festnahme des Multimillionärs führte. Bevor es zu einer möglichen Verurteilung kommen konnte, wurde Epstein am 10. August 2019 im Alter von 66 Jahren tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden.

Die offizielle Todesursache wurde als Suizid festgestellt, was jedoch zahlreiche Fragen und Spekulationen aufwarf. Die Umstände seines Todes sind bis heute Gegenstand von Untersuchungen und Kontroversen. Die Entdeckung dieses Abschiedsschreibens wirft erneut Fragen nach der Aufklärung des Epstein-Falls auf. Insbesondere die Tatsache, dass das Schreiben bisher nicht Teil der offiziellen Ermittlungen war, deutet auf mögliche Versäumnisse oder eine unvollständige Untersuchung hin.

Die New York Times betont, dass die Offenlegung des Briefes von entscheidender Bedeutung sein könnte, um ein umfassenderes Bild von Epsteins Motiven und den Hintergründen seines Todes zu erhalten. Es besteht die Hoffnung, dass das Schreiben möglicherweise neue Hinweise auf die Verstrickungen Epsteins und seiner einflussreichen Kontakte liefern könnte. Die Forderung nach vollständiger Transparenz und einer unabhängigen Untersuchung des Falls wird von zahlreichen Opfern und Aktivisten lautstark erhoben.

Die Aufarbeitung des Epstein-Skandals bleibt eine dringende Aufgabe, um Gerechtigkeit für die Opfer zu gewährleisten und ähnliche Verbrechen in Zukunft zu verhindern. Die anhaltende öffentliche Aufmerksamkeit und der Druck auf die Behörden könnten dazu beitragen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Veröffentlichung des Briefes könnte somit einen entscheidenden Wendepunkt in der Aufklärung dieses komplexen und brisanten Falls darstellen





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