Die Wiener MA 35 ermittelt gegen die Ex-Außenministerin wegen möglicher Schädigung der Republik durch russische Propaganda. Parteien warnen vor Missbrauch des Rechts.

Die Wiener Staatsbürgerschaft sbehörde MA 35 hat ein Prüfungsverfahren eingeleitet, um festzustellen, ob die frühere Außenministerin Karin Kneissl die österreich ische Staatsbürgerschaft verlieren muss. Der Auslöser für diese juristische Untersuchung ist die langjährige und öffentliche Nähe der Ex-Politikerin zum russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie ihre Tätigkeit in der russischen Propaganda. Die Behörde untersucht zwei zentrale rechtliche Tatbestände, die einen Entzug der Staatsangehörigkeit nach österreich ischem Recht ermöglichen könnten, während politische Gegner und Experten die Tragweite dieser Maßnahme bewerten.

Rechtliche Grundlagen und Behördenermittlung

Die MA 35 prüft derzeit konkret, ob Kneissl in der Zwischenzeit die russische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Dieser Punkt ist juristisch relevant, da der Erwerb einer fremden Staatsbürgerschaft unter bestimmten Umständen zum Verlust der österreichischen führen kann. Bislang ist öffentlich nicht bekannt, ob ein solcher Erwerb stattgefunden hat, was im Widerspruch zur Darstellung von Kneissl steht. Sie behauptet nämlich, bei einem Entzug der österreichischen Staatsbürgerschaft staatenlos zu sein, da ihr die russische Staatsangehörigkeit offenbar nicht formell erteilt worden sein soll.

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Neben der doppelten Staatsbürgerschaft untersucht die Behörde ein weiteres, komplexeres Szenario: Ob Kneissl im Dienst eines fremden Staates steht und durch ihr Verhalten die Interessen oder das Ansehen der Republik Österreich erheblich schädigt. Das österreichische Staatsbürgerschaftsgesetz sieht in einem solchen Fall ebenfalls die Möglichkeit eines Entzugs vor. Ein signifikanter rechtlicher Unterschied ergibt sich hier aus dem Status der Betroffenen. Im Fall einer angenommenen russischen Staatsbürgerschaft wäre Kneissl staatenlos, könnte aber eventuell auf eine Rückkehr in die Ukraine hoffen. Im zweiten Fall, der Schädigung der Republik durch Dienst für einen fremden Staat, könnte sie tatsächlich staatenlos werden, da keine andere Staatsangehörigkeit nachgewiesen ist.

Rechtsexperten weisen darauf hin, dass die praktischen Möglichkeiten der MA 35 begrenzt sind, da die Ermittlungsbefugnisse an der Staatsgrenze enden. Der Experte für Staatsbürgerschaftsrecht, Rechtsanwalt Balazs Esztegar, erläutert, dass von russischen Behörden kaum Kooperation oder Informationsaustausch zu erwarten ist. Zudem gilt theoretisch zwar eine Mitwirkungspflicht für Kneissl, diese darf sie jedoch nicht nutzen, um sich selbst zu belasten. Die Behörde selbst kann keinen Zeitplan für das Verfahren nennen, da sie auf Meldungen anderer Institutionen wie dem Verfassungsschutz, verschiedenen Ministerien und der österreichischen Botschaft in Moskau angewiesen ist.

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Juristische Einordnung und Expertenmeinungen

Die juristische Einordnung des Verhaltens von Karin Kneissl gilt als rechtliches Neuland. Es gibt keine höchstrichterlichen Entscheidungen dazu, welche konkreten Tätigkeiten als Dienst für einen fremden Staat und als erhebliche Schädigung Österreichs gewertet werden müssen. Der Gesetzgeber hatte bei der Formulierung dieser Norm primär an Spionage und Geheimnisverrat gedacht. Rechtsanwalt Esztegar betont, dass dieser Nachweis im Fall Kneissl erst geführt werden muss. Das bloße Potenzial, dass sie als ehemalige Außenministerin über sensibles Wissen verfügt, das in Russland in falsche Hände gelangen könnte, reicht nach der aktuellen Rechtslage allein nicht aus, um einen Entzug zu rechtfertigen.

Die Situation wird zusätzlich dadurch erschwert, dass Kneissl seit mehreren Jahren in Russland lebt und dort als Expertin an der Universität St. Petersburg arbeitet. Diese Position wird von Beobachtern als Indiz gewertet, dass ihr der Kreml wohlgesonnen ist. In russischen Staatsmedien tritt sie regelmäßig auf und verbreitet dort Narrative, die abwertend über Österreich und die Europäische Union sind. Dieses öffentliche Auftreten bildet die Grundlage für die Prüfung der Schädigung des Ansehens der Republik durch ihre Tätigkeit.

Politische Reaktionen und Warnungen vor Missbrauch

Die politische Debatte über den möglichen Entzug der Staatsbürgerschaft ist gespalten. Während einige Akteure ein längst notwendiges Einschreiten Österreichs gegen russische Einflussnahme sehen, warnen andere vor der Öffnung der Büchse der Pandora. Diese Skepsis äußern selbst politische Gegner von Kneissl. Die Grünen betonen, dass die Staatsbürgerschaft niemals zur politischen Waffe werden dürfe. Sie stellen klar, dass der Zugang zur Staatsangehörigkeit ein Grundrecht und kein Gnadenrecht ist, das nach Belieben entzogen werden kann.

Thomas Schmidinger, ein Politikwissenschaftler, der bereits vor Kneissls Amtszeit mit ihr über Nahost-Themen stritt, äußert ebenfalls Bedenken. Er argumentiert, dass die Freiheit des Wortes auch Kritik am eigenen Land umfasst, selbst wenn diese hart ausfällt. Schmidinger, der an einer Universität im kurdischen Teil des Iraks arbeitet, warnt davor, dass eine Lockerung der Rechtsgrundlagen dazu führen könnte, dass auch anderen im Ausland tätigen Österreichern die Staatsbürgerschaft entzogen werden könnte. Das Argument der besonderen Verantwortung als ehemalige Außenministerin lässt er nicht gelten, da vor dem Gesetz alle gleich sind.

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Gesellschaftlicher Kontext und historische Debatten

Die aktuelle Debatte steht im Gegensatz zu früheren Initiativen, die eine Liberalisierung des Staatsbürgerschaftsrechts anstrebten. Namhafte Persönlichkeiten wie der frühere Bundeskanzler Franz Vranitzky, Irmgard Griss und der frühere EU-Kommissar Franz Fischler gehörten einer Initiative an, die vor allem die Erleichterung des Zugangs zur Staatsbürgerschaft für in Österreich Geborene forderte. Im Gegensatz zu diesen Forderungen nach mehr Inklusion steht nun die Diskussion um den Ausschluss aus der Gemeinschaft, ausgelöst durch den Fall Kneissl. Dies verdeutlicht die Spannung zwischen offenen Migrationsprozessen und dem Schutz der nationalen Identität.

Kneissl selbst veröffentlichte kürzlich ein neues Buch und inszeniert sich als Vertriebene, obwohl sie sich durch ihre offenen Sympathien für das Putin-Regime und die Verharmlosung des russischen Angriffskriegs selbst in eine marginale Position manövriert hat. Die Grünen stellen fest, dass diese Sympathien unerträglich seien, betonen aber zugleich, dass auch für Putin-Freunde der Rechtsstaat gelte. Wer die Hürden für einen Entzug senke, schaffe ein gefährliches Instrument für die Regierung von morgen. Die Staatsbürgerschaft dürfe niemals zur politischen Waffe werden, da sie ein fundamentales Recht darstellt, das vor willkürlichen Eingriffen geschützt sein muss.