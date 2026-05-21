Entspanne Schlusslicht des ORF-Birnes um Partegeier: Mit zwei öffentlichen Hearings vor der Wahl! (APA)

Ex-ORF-Journalistinnen, Interessenvertreter und andere Organisationen haben vor dem Bundeskanzleramt für eine unabhängige ORF-Spitze geworben.

Ehemalige ORF-Journalistinnen und Interessenvertreter waren besorgt vor einer weiteren " Verwüstung " des ORF-Senderes. Ex-ORF-Mitarbeiterinnen, Vertreter von Presseclub Concordia, Reporter ohne Grenzen und der Verein Aufstehn forderten vor dem Bundeskanzleramt eine ORF-Wahl frei von parteipolitischen Interessen und warned against further damage to the public broadcaster.

Sie betonten die wichtige Funktion des ORF für die Demokratie und forderten eine ORF-Gremienreform, um mehr Unabhängigkeit zu ermöglichen. auf Schildern zu lesen, waren die Aufrufe "Der ORF gehört uns", "Raus mit der Politik aus dem ORF", "Lebenslauf statt Parteibuch" und "Mei ORF is ned deppert". In einen "Kummerkasten" konnten Wünsche eingereicht werden, die den ORF-Stiftungsräten noch vor der Wahl am 11. Juni übergeben werden.

Die Ex-ORF-Journalistin Renata Schmidtkunz warnte vor einer "Verwüstung" des ORF durch Personen, die Interessen von Politik oder Wirtschaft verfolgen würden. Brigitte Handlos betonte, dass viele ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter einen "mächtigen Zorn" empören die Geschäftsführung und das oberste ORF-Gremium, weil die 99,9 Prozent der Kollegen tagtäglich für eine umfassende, objektive Berichterstattung kämpfen. Daniela Kraus leitete vor einem Gesetzentwurf und forderte eine gute ORF-Gremienreform.

Reporter ohne Grenzen befürchtete, dass man einen langen Atem brauche, um für einen unabhängigen ORF einzustehen, aber es sei erfolgsentscheidend, weil das öffentlich-rechtliche Medienhaus für die Demokratie so wichtig sei. Der Verein Aufstehn hat auch eine Petition initiiert mit rund 17.000 Unterzeichnern





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