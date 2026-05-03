Entsetzen am Brunnenmarkt: Offenes Fleisch lockt Tiere an – Anwohner fordern strengere Kontrollen

Anwohner des Wiener Brunnenmarktes sind entsetzt über offen liegendes Fleisch, das von Tieren angegriffen wird. Sie fordern verstärkte Kontrollen und eine Verbesserung der hygienischen Zustände.

Die Zustände am Wien er Brunnenmarkt , insbesondere in der Friedmanngasse im Bezirk Ottakring , lösen bei den Anwohner n zunehmend Besorgnis und Empörung aus. Berichte über offen herumliegendes Fleisch , das von Tiere n, insbesondere Raben, angegriffen wird, haben sich gehäuft und führen zu Forderungen nach verstärkten Kontrollen durch die zuständigen Behörden.

Die Situation, die sich in den letzten Tagen wiederholt ereignet hat, wird von Anrainern als unhygienisch, ekelerregend und potenziell gesundheitsgefährdend beschrieben. Ein konkreter Vorfall, der sich am Montag ereignete, illustriert das Problem besonders deutlich: Eine größere Lieferung Fleisch, angeblich aus Polen stammend, wurde direkt auf der Straße abgeladen und dort ohne jegliche Schutzmaßnahmen gestapelt. Anstatt umgehend in hygienisch einwandfreien Räumlichkeiten weiterverarbeitet zu werden, blieb das Fleisch offen der Witterung und den Tieren ausgesetzt.

Ein Anwohner schilderte die Szene als 'grindig' und äußerte seine Besorgnis darüber, dass er nun Angst habe, überhaupt noch essen zu gehen, wenn er solche Bilder sieht. Er untermauerte seine Aussage mit weiteren Fotos, um zu belegen, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um ein wiederkehrendes Problem. Die Anwohner befürchten, dass die mangelnde Hygiene nicht nur unappetitlich ist, sondern auch ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellt, insbesondere im Hinblick auf die Verbreitung von Krankheiten.

Die Situation wird als ein Zeichen von Respektlosigkeit gegenüber den Anwohnern und den Besuchern des Marktes wahrgenommen. Es besteht der Eindruck, dass die aktuellen Kontrollen nicht ausreichend sind, um die Einhaltung der Hygienevorschriften zu gewährleisten und solche Zustände zu verhindern. Die Anwohner fordern daher eine deutliche Intensivierung der Kontrollen und eine konsequente Ahndung von Verstößen. Sie wünschen sich eine transparente Kommunikation seitens des Marktamtes über die durchgeführten Kontrollen und die ergriffenen Maßnahmen.

Das Marktamt Wien reagierte auf die Vorwürfe und betonte, dass regelmäßig Kontrollen durchgeführt werden. Demnach werden jährlich rund 130.000 Kontrollen durchgeführt, wobei in etwa 27.000 Fällen Anzeigen erstattet werden. Das Marktamt versicherte, dass auch dem aktuellen Hinweis nachgegangen werde. Die betroffene Lieferzone in der Friedmanngasse sei dem Amt bekannt und werde laufend überprüft.

Allerdings werfen die Anwohner dem Marktamt vor, dass die Kontrollen offenbar nicht wirksam genug sind, um die wiederholten Verstöße zu verhindern. Sie argumentieren, dass die Kontrollen möglicherweise zu unregelmäßig oder zu wenig intensiv durchgeführt werden, oder dass die Strafen für Verstöße nicht abschreckend genug sind. Einige Anwohner äußerten den Verdacht, dass die Lieferanten möglicherweise bewusst das Risiko eingehen, gegen die Hygienevorschriften zu verstoßen, um Kosten zu sparen oder Zeit zu gewinnen.

Sie fordern daher eine umfassendere Überprüfung der Lieferprozesse und eine stärkere Kontrolle der Einhaltung der Hygienevorschriften entlang der gesamten Lieferkette. Darüber hinaus wünschen sich die Anwohner eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Marktamt und den Anrainern, um Probleme frühzeitig zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu finden. Sie schlagen vor, eine regelmäßige Sprechstunde des Marktamt-Vertreters vor Ort einzuführen oder eine Hotline einzurichten, über die Anwohner Verstöße melden können.

Die Anwohner betonen, dass sie nicht gegen den Brunnenmarkt als solchen sind, sondern lediglich eine Verbesserung der hygienischen Zustände und eine größere Rücksichtnahme auf die Anwohner wünschen. Sie sehen den Brunnenmarkt als einen wichtigen Bestandteil des Stadtbildes und als einen Ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs. Die Situation am Brunnenmarkt wirft auch die Frage nach der Verantwortung der Lieferanten auf.

Es ist unklar, ob die Lieferanten über die geltenden Hygienevorschriften informiert sind und ob sie diese bewusst missachten oder ob es sich um ein Problem der mangelnden Organisation und Koordination handelt. Die Anwohner fordern daher eine Untersuchung der Lieferprozesse und eine Klärung der Verantwortlichkeiten. Sie schlagen vor, dass die Lieferanten verpflichtet werden sollten, vor der Auslieferung des Fleisches eine Schulung über die geltenden Hygienevorschriften zu absolvieren.

Darüber hinaus fordern sie eine stärkere Kontrolle der Kühlkette und eine Überprüfung der Transportbedingungen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Fleisch während des gesamten Transportwegs ausreichend gekühlt wird, um die Vermehrung von Bakterien zu verhindern. Die Anwohner betonen, dass die Gesundheit der Konsumenten oberste Priorität haben muss. Sie fordern daher eine konsequente Durchsetzung der Hygienevorschriften und eine Nulltoleranz gegenüber Verstößen.

Die Situation am Brunnenmarkt ist ein Beispiel für die Herausforderungen, die mit der Aufrechterhaltung der Hygiene auf öffentlichen Märkten verbunden sind. Es ist wichtig, dass die zuständigen Behörden und die Marktbeteiligten eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Märkte ein sicherer und hygienischer Ort für Konsumenten und Anwohner sind. Die Anwohner hoffen, dass ihre Forderungen nach verstärkten Kontrollen und einer Verbesserung der hygienischen Zustände bald erhört werden und dass sich die Situation am Brunnenmarkt nachhaltig verbessert





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