Die Volkspartei in NÖ sieht die geplanten höheren Gebühren für Billig-Packerln aus Drittstaaten als Entlastung für Handel und Betriebe. Auch die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) sieht die Initiative als Weg zur Vereinfachung Europas und als Chance für fairer Wettbewerb.

Ab Juli sollen Billig-Packerln aus Drittstaaten teurer werden. Die Volkspartei in NÖ sieht darin eine Entlastung für Handel und Betriebe.am 9. Mai stellt die Volkspartei Niederösterreich die Zukunft der EU in den Mittelpunkt.

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) ist klar: Europa müsse den Menschen das Leben leichter machen – und nicht komplizierter. Als Beispiel nennt die Volkspartei einheitliche USB-C-Ladeanschlüsse. Was bei Smartphones und kleinen Elektrogeräten bereits gilt, soll künftig auch für Laptops kommen. Für Konsumenten bedeutet das: weniger Kabel-Chaos, weniger Kosten und auch weniger Elektroschrott.

Mikl-Leitner sieht darin den richtigen Weg: Europa braucht mehr solcher Initiativen mit Hausverstand – Lösungen, die entlasten, statt zu belasten. Genau diesen Zugang brauche es auch bei Verwaltung und Bürokratie. In Niederösterreich habe man bereits jedes sechste Landesgesetz entrümpelt, so die Landeshauptfrau. Wurde dir eine Beihilfe gestrichen?

Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt sich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte?

Dann melde dich bei uns unter 'Unser Anspruch ist klar: weniger Bürokratie, weniger Hürden und weniger unnötige Kosten im System – dafür mehr Tempo, mehr Effizienz und mehr Service für unsere Landsleute', sagt Mikl-Leitner. Auch bei Billigwaren aus Drittstaaten soll sich nun etwas ändern. Bisher waren Pakete von außerhalb der EU unter 150 Euro zollfrei. Ab 1.

Juli 2026 soll dafür eineAllein 2024 sollen rund 4,6 Milliarden Kleinsendungen aus Drittstaaten betroffen gewesen sein. VP-Europasprecher Bernhard Heinreichsberger sieht darin einen wichtigen Schritt für faire Spielregeln. Billigimporte ohne faire Spielregeln dürfen nicht weiter auf Kosten unserer Betriebe, des Handels und der Konsumenten gehen, so Heinreichsberger. Gerade ein kleines Land wie Österreich profitiere davon, wenn die EU geschlossen auftrete





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