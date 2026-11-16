Das neue Buch Hoffet enthüllt schwere Entführungspläne gegen Kronprinz Haakon und innere Spannungen der norwegischen Königsfamilie nach Recherchen von Hansen und Andersen.

Das aktuelle Enthüllungsbuch "Hoffet" der norwegischen Journalisten Frode Hansen und Ulf André Andersen wirft einen detaillierten Blick auf die Sicherheitsherausforderungen, die das norwegische Königshaus in den vergangenen Jahrzehnten bewältigen musste. Die beiden Autoren dokumentieren darin schwerwiegende Bedrohungen, die von entführungsartigen Plänen bis hin zu internen Konflikten innerhalb der Königsfamilie reichen. Besonders alarmierend sind die Berichte über konkrete Anschläge auf das Leben von Kronprinz Haakon, die von Sicherheitskräften als existenzielle Gefahren eingestuft wurden.

Entführungsplan gegen Kronprinz Haakon 1981

Die tiefste Wurzel der dokumentierten Sicherheitskrise liegt im Jahr 1981 zurück, als Kronprinz Haakon erst acht Jahre alt war und der Sohn des am 21. Januar 2026 verstorbenen Königs Harald V. stand. Zwei Männer hatten damals einen skrupellosen Plan geschmiedet, den Thronfolger mit einem Schiff aus dem Land zu schaffen, um ein Lösegeld in Höhe von rund zwei Millionen Euro zu erpressen. Der Angriff auf die Monarchie scheiterte jedoch bereits in der Planungsphase, als einer der beiden Täter von Gewissensbissen überwältigt wurde.

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Dieser Mann wandte sich direkt an die Polizei und gab die Verschwörung preis, woraufhin die Generalstaatsanwaltschaft den königlichen Palast umgehend über die drohende Gefahr informierte. Der damalige Stabschef des Palastes sorgte persönlich dafür, dass die gesamte Königsfamilie über die präzisen Details der Entführungsabsichten aufgeklärt wurde, wie die norwegische Zeitung Dagbladet berichtet. Die schnelle Reaktion der Behörden verhinderte eine Umsetzung desPlans, doch die Erfahrung prägte das Sicherheitsbewusstsein der Familie nachhaltig.

Schwerste Bedrohung seit dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 2000

Knapp zwei Jahrzehnte später, im Jahr 2000, sah sich Kronprinz Haakon erneut einer schwerwiegenden Entführungskampagne ausgesetzt, die von einer organisierten kriminellen Gruppe geplant wurde. Diese Bedrohung stand in direktem Zusammenhang mit dem geplanten Ausbruch des verbreiteten Verbrecherbosses Princ Dobroshi aus dem Gefängnis, der als katalysierender Faktor für die Attentatsversuche diente. Norwegische Sicherheitsbehörden sowie ihre internationalen Partner erhielten damals zahlreiche Hinweise, die die Ernsthaftigkeit der Lage unterstrichen.

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Laut den Buchautoren Hansen und Andersen, die sich auf Aussagen von Sicherheitsmitarbeitern stützten, wurde dieser zweite Fall als die ernsthafteste konkrete Gefahr für die königliche Familie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eingestuft. Obwohl die Geheimdienste und Polizeikräfte die Lage als kritisch genug erachteten, um intensive Schutzmaßnahmen zu ergreifen, kam es in diesem spezifischen Zusammenhang zu keiner einzigen strafrechtlichen Anklage. Dennoch bleibt die Erkenntnis schockierend, dass die Monarchie in Norwegen in jüngeren Jahren wiederholt das Ziel geplanter Entführungen war.

Sicherheitsmaßnahmen beeinflussen Privatleben von Haakon

Diese anhaltenden Sicherheitsrisiken hatten direkte und spürbare Auswirkungen auf das Privatleben von Kronprinz Haakon, noch bevor er seine heutige Ehefrau Mette-Marit heiratete. Aus Gründen des Schutzes zog Haakon bereits vor der Eheschließung mit Mette-Marit zusammen, um den Sicherheitskräften die Arbeit zu erleichtern und das Paar effektiver überwachen zu können. Diese Entscheidung führte jedoch zu Spannungen mit seinem Vater, König Harald V., der nach Berichten über die Entscheidung wenig erfreut war und den Eingriff in die Privatsphäre kritisch sah.

Die Autoren Hansen und Andersen stützen ihre Ausführungen auf Gespräche mit Dutzenden Personen, die zu unterschiedlichen Zeiten am königlichen Hof oder in dessen unmittelbarem Umfeld tätig waren. Die meisten dieser Gesprächspartner traten nur unter der strikten Bedingung bei, dass ihre Identität geheim bleibt, was die Autoren im Vorwort des Buches betonen. Diese anonyme Quelle schafft eine Atmosphäre der Intransparenz, die gleichzeitig die Dringlichkeit und Geheimniswürdigkeit der enthüllten Fakten unterstreicht.

Interner Zwist und Kritik an der Veröffentlichung

Neben den äußeren Bedrohungen beleuchtet "Hoffet" auch die inneren Mechanismen und persönlichen Eigenheiten der Königsfamilie, darunter Schilderungen über Königin Sonja, die als exzentrisch beschrieben wird. Auch die Arbeit der Kindermädchen, die angeblich in ständiger Angst verrichtet wurden, sowie die kritisch diskutierte Entscheidung von Haakon, seinen 30. Geburtstag im privaten Rahmen zu feiern, kommen zur Sprache. Letzteres stieß auf Kritik, da dieser Tag zugleich ein offizieller Feiertag war und die Öffentlichkeit eine geringere Teilhabe vermisste.

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Kritiker wie der norwegische Königshaus-Experte Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen sehen in den Veröffentlichungen einen eklatanten Vertrauensbruch. Er argumentiert, dass die Schweigepflicht am Hof so streng ist, dass selbst Informationen über die Arbeit für die Königsfamilie nicht weitergegeben werden dürfen. Für Schulsrud-Hansen sind diese Regeln notwendig, um die Würde und Stabilität der Monarchie zu wahren, doch die offenen Gespräche mit Journalisten durch Mitarbeiter werden von ihm scharf verurteilt. Das Buch "Hoffet" bleibt damit ein zutiefst polarisierendes Dokument über die Realität hinter den Mauern des norwegischen Königshauses.