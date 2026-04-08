Entführungs-Alarm in Wilhelmsburg: Malteser-Hündin Lucy vermisst

In Wilhelmsburg wird seit Ostersonntag die Malteser-Hündin Lucy vermisst. Ihr Besitzer Sasa sucht verzweifelt nach ihr und bittet die Öffentlichkeit um Hilfe. Es gibt Hinweise auf eine mögliche Entführung durch eine unbekannte Frau.

Große Aufregung in Wilhelmsburg : Sasa Z. macht sich große Sorgen um seine Malteser -Hündin Lucy . Am Ostersonntag, dem 5. April, verbrachte Sasa einen entspannten Spaziergang mit Lucy im Bereich Kudlichstraße/Herweghstraße in Wilhelmsburg . Da Lucy keine Leine, kein Halsband und auch kein Geschirr trug, sollte der Spaziergang kurz und entspannt sein. Sasa wollte lediglich Hund ekotbeutel holen und ließ Lucy für einen kurzen Moment an der Straße warten.

Als er jedoch zurückkehrte, war Lucy spurlos verschwunden. Sasa, der sich sicher war, dass Lucy niemals weglaufen würde, suchte zuerst in den Nachbarsgärten, aber ohne Erfolg. Schnell wendete sich das rätselhafte Verschwinden zu einem potenziellen Entführungsfall. Sasa suchte mit allen Mitteln nach seiner geliebten Hündin, er suchte mit dem Fahrrad, dem Auto und sogar mit der Hilfe einer Polizeistreife. Dann erhielt er von einem Nachbarn entscheidende Informationen. Ein Nachbar berichtete, dass eine Frau in einem weißen Pkw in der Herweghstraße unterwegs war. Diese Frau soll Lucy auf der Straße gesehen und dann den Nachbarn gefragt haben, wessen Hund das sei. Da der Nachbar dies nicht wusste, telefonierte die Frau und sagte anschließend, sie nehme den Hund vorübergehend mit, um ihn in Sicherheit zu bringen. Die Frau, etwa 30 Jahre alt, groß, schlank und dunkelhaarig, soll Lucy daraufhin hochgehoben, in ihr Auto gesetzt und mit ihr weggefahren sein. Sasa ist verzweifelt und hofft auf die Rückkehr seiner geliebten Lucy.\Seit dem Verschwinden hat Sasa unermüdlich nach Lucy gesucht. Er hat Flyer aufgehängt und Suchaufrufe auf Facebook gestartet. Auch die Stadtgemeinde Wilhelmsburg unterstützt ihn mit einem Aufruf auf Facebook. Sasa geht davon aus, dass die Frau, die Lucy mitgenommen hat, dies in guter Absicht getan hat, um sie zu schützen. Dennoch möchte Sasa seine Lucy unbedingt zurück. Er hat am Ostermontag eine Anzeige bei der Wilhelmsburger Polizei erstattet. Lucy ist seit sieben Jahren an Sasas Seite, und er ist verzweifelt über ihr Verschwinden. Er beschreibt Lucy als eine kleine Hündin mit einem Gewicht von nur 3,9 Kilogramm. Sie ist weiß, sehr flauschig und hat dunkle Knopfaugen. Auffällig ist eine Stelle mit weniger Haaren an der linken Vorderpfote. Außerdem leidet Lucy an einer Stauballergie. Lucy ist gechippt und registriert, aber es wurde noch kein entsprechender Fund gemeldet. Sasa richtet einen dringenden Appell an die Bevölkerung. Wer etwas gesehen hat oder weiß, wo sich Lucy befindet, soll sich bitte melden. Er bittet besonders auch die Frau, die Lucy möglicherweise in guter Absicht mitgenommen hat, sich zu melden. Sasa ist für jede Hilfe unendlich dankbar und betont: Jeder Hinweis zählt.\Sasa bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach seiner vermissten Malteser-Hündin Lucy. Er hat die Polizei eingeschaltet und eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Er hat Flyer verteilt und Suchaufrufe in den sozialen Medien gestartet. Er hofft auf die Unterstützung der Bevölkerung, um seine geliebte Lucy wiederzufinden. Sasa hat seine Telefonnummer, +43 660 381267, angegeben, damit Zeugen oder Personen mit Hinweisen ihn direkt kontaktieren können. Er betont, dass jede Information, egal wie klein sie erscheinen mag, wichtig sein könnte. Sasa möchte insbesondere die Frau kontaktieren, die Lucy mitgenommen haben soll, und bittet sie, sich zu melden, um das Missverständnis aufzuklären. Sasa ist voller Hoffnung und Zuversicht, dass Lucy wohlbehalten zurückkehren wird. Die Gemeinde Wilhelmsburg und zahlreiche Unterstützer drücken ihm die Daumen und hoffen auf eine baldige Wiedervereinigung von Sasa und seiner Lucy. Sasa ist dankbar für jede Unterstützung und jeden Hinweis, der ihm helfen kann, seine treue Begleiterin Lucy wiederzufinden





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