Englische Premier League: Arsenal vs. West Ham United, Manchester City vs. Brentford, Burnley vs. Crystal Palace

Die 36. Runde der englischen Premier League ist am Samstag und Sonntag mit zwei Spielen angesetzt. Arsenal empfängt West Ham United, während Manchester City gegen Brentford antritt. Anschließend spielen Burnley und Crystal Palace in der letzten Runde. Drei Tage später bestreitet der Club von Oliver Glasner das Conference-League-Finale.

36. Runde in der englischen Premier League: West Ham United empfängt den FC Arsenal. Wir berichten live ab 17.30 Uhr im Ticker unten. Arsenal und Manchester City stehen im Rennen um den englischen Fußball-Meistertitel vor Pflichtsiegen.

City gilt am Samstag im Heimspiel gegen Brentford ebenso als Favorit wie die „Gunners“ tags darauf auswärts gegen West Ham United. Die Londoner liegen nach Verlustpunkten gerechnet zwei Zähler voran, weil die Truppe von Pep Guardiola am Montag bei Everton nur ein 3:3 erreichte, und tankten zudem mit dem Finaleinzug in der Champions League zusätzliches Selbstvertrauen.

Allerdings wartet auf Arsenal mit West Ham eine unangenehme Aufgabe, schließlich benötigen die „Hammers“ im Abstiegskampf dringend ein Erfolgserlebnis. Danach empfängt der Tabellenführer Burnley, ehe in der letzten Runde auswärts Crystal Palace wartet. Drei Tage danach bestreitet der Club von Oliver Glasner das Conference-League-Finale – gut möglich also, dass der Oberösterreicher im Duell mit Arsenal einige Stammkräfte schont. Citys Endspurt ist zumindest laut Papierform deutlich herausfordernder.

Neben der Partie gegen Crystal Palace stehen den „Citizens“ noch Spiele gegen Brentford, Bournemouth und Aston Villa bevor, die allesamt Chancen auf einen Champions-League-Platz haben.

„Es liegt nicht mehr in unserer Hand, aber wir machen weiter, bis es vorbei ist“, kündigte Guardiola an





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Englische Premier League 36. Runde Arsenal Vs. West Ham United Manchester City Vs. Brentford Burnley Vs. Crystal Palace Conference-League-Finale

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