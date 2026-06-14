England-Nationalmannschaft holt gestohlene Trainingsausrüstung zurück nach WM-Equipment-Diebstahl

Nach dem gestohlenen Equipment von England bei WM-Favoriten England wurde es auf eine merkwürdige Weise wieder aufgetaucht - und das wohl mit der Polizei zu tun. Nach dem kuriosen Equipment-Diebstahl im WM-Quartier hat die englische Fußball-Nationalmannschaft ihre gestohlene Trainingsausrüstung zurückerhalten.

Nach dem gestohlenen Equipment von England bei WM-Favoriten England wurde es auf eine merkwürdige Weise wieder aufgetaucht - und das wohl mit der Polizei zu tun.

Nach dem kuriosen Equipment-Diebstahl im WM-Quartier hat die englische Fußball-Nationalmannschaft ihre gestohlene Trainingsausrüstung zurückerhalten. Torwart Dean Henderson sagte am Samstag nach dem ersten Training in Kansas City, er habe seine Fußballschuhe 'zurückbekommen', also sei alles gut. Seine Kenntnis nach, habe die Mannschaft 'alles wiederbekommen', also sei alles gut. Verteidiger Dan Burn sagte: 'Offensichtlich hatte es mit der Polizei zu tun.

' Er wisse nicht, wie viel über den Vorfall bekannt sei. Wir wussten nicht viel darüber, aber ich habe meine ganze Ausrüstung und alle meine Fußballschuhe', sagte Burn





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