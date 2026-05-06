Engel Gruppe steuert Transformationskurs ein: Umsatzrückgang und strategische Neuausrichtung im Maschinenbau

Angesichts eines Umsatzes von 1,4 Milliarden Euro und sinkender Gewinne leitet die Engel Gruppe einen umfassenden Transformationsprozess ein, der Stellenabbau und Produktionsverlagerungen umfasst.

Die Engel Gruppe , ein weltweit renommierter Spezialist für die Herstellung von Spritzgussmaschinen , hat die Bilanz ihres abgelaufenen Geschäftsjahres veröffentlicht. Mit einem Umsatz von insgesamt 1,4 Milliarden Euro bewegte sich das Unternehmen leicht unter dem Niveau des vorangegangenen Jahres.

Dieser leichte Rückgang ist jedoch nur ein Teil eines größeren Bildes, denn beim Nettoergebnis musste das Unternehmen einen Minuswert von sechs Prozent ausweisen. Die Situation verdeutlicht die enormen Herausforderungen, denen sich der europäische Maschinenbau derzeit gegenübersieht. Besonders die Standorte in Schwertberg sowie in Dietach und Sankt Valentin spüren die Auswirkungen einer globalen wirtschaftlichen Abkühlung und steigender Kostenstrukturen, die den Spielraum für Investitionen und Wachstum einschränken.

Um diesen Trends entgegenzuwirken und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, hat die Geschäftsführung einen weitreichenden Transformationsprozess eingeleitet. Dieser Prozess ist mit schmerzhaften Maßnahmen verbunden, die insbesondere die heimischen Standorte in Österreich betreffen. Ein zentraler Bestandteil dieses Sparprogramms ist ein signifikanter Stellenabbau im Angestelltenbereich. In den kommenden Jahren sollen nach aktuellen Planungen etwa zehn bis fünfzehn Prozent der dortigen Stellen wegfallen.

Parallel dazu plant das Unternehmen eine strategische Verlagerung von Teilen der Produktion aus Österreich in Regionen in Ost- und Südeuropa, um die Kostenstruktur zu optimieren. Mit weltweit rund 7000 Mitarbeitern, wovon 3000 in Österreich tätig sind, bleibt die Engel Gruppe ein bedeutender Arbeitgeber, doch die strukturelle Anpassung ist aus Sicht des Managements unumgänglich, um den hohen Kostendruck zu bewältigen. Trotz der schwierigen Lage in Europa gibt es positive Signale aus anderen Weltregionen.

Während die Situation auf dem europäischen Kontinent weiterhin als anspruchsvoll beschrieben wird, hat die Investitionstätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika wieder deutlich an Fahrt aufgenommen. Dies bietet der Engel Gruppe neue Chancen, ihre Marktanteile in Übersee auszubauen. Ein besonderer Lichtblick ist zudem der Geschäftsbereich für technischen Spritzguss. Hier konnte das Unternehmen von einer starken Nachfrage profitieren, die vor allem durch lukrative Aufträge aus den Sektoren Logistik und Aerospace vorangetrieben wurde.

Die internationale Ausrichtung erweist sich somit als entscheidender Stabilisator. Besonders beeindruckend sind die Zahlen aus Asien: In den Werken in China und Korea wurden im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt mehr als 1700 Spritzgießmaschinen produziert, was die Bedeutung dieser Märkte unterstreicht. Angesichts dieser globalen Dynamik plädiert Engel-Chef Stefan Engleder für eine grundlegende Neuausrichtung der Industriepolitik in Europa. Er betont, dass der Kontinent dringend eine stabile und langfristig orientierte Strategie benötigt, um die industrielle Basis zu erhalten.

Faire Wettbewerbsbedingungen seien die absolute Grundvoraussetzung, um industrielle Investitionen abzusichern und den Standort Europa für Hochtechnologie attraktiv zu halten. Ohne einen verlässlichen Rahmen und eine Reduzierung bürokratischer Hürden sowie hoher Energiekosten werde es für Unternehmen wie die Engel Gruppe immer schwieriger, Innovationen im eigenen Land voranzutreiben.

Die Forderung nach einer mutigeren Industriepolitik ist somit nicht nur ein Anliegen des einzelnen Unternehmens, sondern ein Weckruf für die gesamte europäische Fertigungsindustrie, die im globalen Wettbewerb mit den USA und Asien unter Druck gerät





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