Energiepreise in Österreich sinken im Mai, bleiben aber im Jahresvergleich hoch

Der Energiepreisindex ist im Mai um 2,2 Prozent gefallen, hauptsächlich wegen günstigerem Heizöl und Diesel. Im Jahresvergleich sind Energiepreise jedoch weiterhin stark gestiegen und treiben die Inflation.

Der Energiepreisindex (EPI) in Österreich ist im Mai im Vergleich zum April um 2,2 Prozent gesunken, wie die Österreich ische Energieagentur mitteilte. Diese Entspannung ist vor allem auf Preisrückgänge bei Heizöl um 9,5 Prozent und Diesel um 7,2 Prozent zurückzuführen.

Superbenzin hingegen verteuerte sich innerhalb eines Monats um 2,3 Prozent. Trotz der monatlichen Senkungen bleiben die Energiepreise im Jahresvergleich stark erhöht. Gegenüber Mai des Vorjahres kostete Heizöl 53,7 Prozent mehr, Diesel 30,7 Prozent mehr und Superbenzin 21,3 Prozent mehr. Damit bleibt Energie mit einem Plus von 9,8 Prozent im Jahresvergleich ein wesentlicher Treiber der Inflation.

Bei den Strompreisen für Haushalte gab es im Mai einen Rückgang von 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr liegen die Strompreise nun um 10,3 Prozent niedriger. Die preisdämpfende Wirkung wird auf die für die Jahreszeit übliche hohe Einspeisung aus Photovoltaik und Wasserkraft sowie auf reduzierte Abgaben zurückgeführt. Die Preise für Gas und Fernwärme sanken nur minimal um 0,2 beziehungsweise 0,1 Prozent.

Im Gegensatz dazu erhöhten sich die Preise für feste Brennstoffe: Brennholz wurde um 0,6 Prozent teurer, Holzpellets um 1,3 Prozent. Im Jahresvergleich sind Pellets jedoch um 30,6 Prozent teurer als im Mai des Vorjahres. Für die kommenden Monate werden weitere Preisrückgänge erwartet. Der Energieexperte Lukas Zwieb von der Energieagentur erklärte, dass die jüngsten Entwicklungen rund um das US-Iran-Abkommen und eine schrittweise Wiederöffnung der Straße von Hormuz in den Mai-Zahlen noch nicht berücksichtigt wurden.

Diese Ereignisse führen bereits jetzt zu deutlichen Preisrückgängen an den internationalen Rohölmärkten und an heimischen Tankstellen. Falls die Einigung Bestand hat und die Versorgung mit Rohöl und Flüssiggas wieder normalisiert wird, könnte sich der Preisdruck für private Haushalte in Österreich weiter verringern





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