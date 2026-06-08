Energiepolitik am Scheideweg: Warum Österreichs Versorgungssicherheit tiefgreifende Reformen braucht

Experten diskutieren die Risiken der fossilen Abhängigkeit, bürokratische Hürden beim Ausbau erneuerbarer Energien und verfassungsrechtliche Stolpersteine, die eine zukunftsfähige Energieversorgung in Österreich erschweren.

Die Energieversorgung Österreichs steht vor einer doppelten Herausforderung: Während die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen - insbesondere von russischem Gas - das Land in geopolitischen Krisen verwundbar macht, dürfte der wachsende Stromverbrauch elektrifizierter Geräte die bislang robuste Eigenproduktion zunehmend belasten.

Im Gespräch beim dieswöchigen "Rechtspanorama" an der Wirtschaftsuniversität Wien stellte Wolfgang Urbantschitsch, ehemaliger E‑Control‑Vorstand und heute Professor für Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Energierecht, die gängige These in Frage, dass erneuerbare Energien per se die Versorgungssicherheit gefährden. Er betonte, dass das eigentliche Risiko aus der weiterhin dominierenden fossilen Prägung der Energiebranche resultiere. Im Jahr 2022 habe Österreich fast unmittelbar Gefahr gelaufen, weil die Gasversorgung aus Russland fast zum Erliegen gekommen sei.

Die Lehre daraus sei, die Energiequellen zu diversifizieren und den strukturellen Wandel hin zu erneuerbaren Energieträgern konsequent voranzutreiben. Trotzdem sei ein optimistischer Ausblick, dass das Land bis 2040 komplett ohne Erdgas auskommen könnte, unrealistisch - zumindest solange das bestehende Wirtschaftssystem auf bewährte, aber CO₂‑intensive Energieträger angewiesen bleibt. Europa müsse darauf achten, nicht aus wirtschaftlichen Gründen essentielle Produktionskapazitäten ins Ausland zu verlagern, weil dort weniger strenge Umweltauflagen gelten. Solche Abwanderungen würden die angestrebte Klimaneutralität nicht unterstützen, sondern sie vielmehr erschweren.

Ein weiterer Aspekt, der häufig übersehen wird, betrifft die Rahmenbedingungen für den Ausbau erneuerbarer Anlagen. Benedikt Ennser, Leiter der Sektion Energie im Wirtschaftsministerium, kritisierte die derzeitige Praxis, bei kleinen Projekten - etwa beim Bau von Kleinwindanlagen - ein Overkill an Genehmigungen zu verlangen. In der Praxis müsse ein Unternehmer für ein einzelnes Windrad bereits zehn verschiedene Bescheide einholen, die teilweise widersprüchliche Auflagen enthalten. Ennser forderte ein vereinfachtes Verfahren mit nur einem einzigen Bescheid, um Investitionshemmnisse zu reduzieren.

Zusätzlich müsse die Bereitstellung geeigneter Flächen für neue Erzeugungsanlagen und Leitungsnetze beschleunigt werden, damit die Energiewende nicht durch bürokratische Engpässe ausgebremst wird. Rechtsanwältin Angelika Paulitsch von der Kanzlei Onz & Partner wies darauf hin, dass die gesetzlichen Vorgaben für behördliche Genehmigungsverfahren zwar maximal neun Monate vorsehen, die Praxis jedoch häufig deutlich länger dauert - im Beispiel der Salzburgleitung reichten die Verfahren 34 bzw. 38 Monate.

Die Ursachen liegen in Personalmangel bei den Behörden, sowohl bei Sachverständigen als auch bei juristischen Fachkräften. Ohne ausreichende personelle Ausstattung können Fristen nicht eingehalten und Verfahren nicht effizient abgeschlossen werden. Paulitsch betonte, dass die Möglichkeit, nicht‑amtliche Sachverständige einzusetzen, keine ausreichende Lösung sei, weil die Qualität und Verbindlichkeit von Gutachten darunter leidet. Auch die verfassungsrechtlichen Grundlagen Österreichs tragen zur Komplexität bei.

Seit 1925 ist laut Verfassung die Grundsatzgesetzgebung im Elektrizitätswesen Bund vorbehalten, während die Ausführungsgesetzgebung den Ländern obliegt. In einer Zeit, in der die Europäische Union ein immer dichteres Regelwerk schafft, erweist sich diese Aufteilung als überholt und behindert kohärente Entscheidungen. Urbantschitsch schlug deshalb vor, die Verfassungsordnung zu modernisieren, um klare Zuständigkeiten zu schaffen und Verzögerungen zu minimieren.

Parallel dazu betonte der Leiter der Flughafenbetreibergesellschaft Ofner, dass Österreich trotz eines möglichen Exportverbots für Kerosin seitens Russlands weiterhin über heimische Rohölvorräte in Schwechat verfügt, die die Produktion von Kerosin sicherstellen - jedoch zu welchem Preis? Die Diskussion um Preisstabilität und Versorgungssicherheit bleibt offen.

Abschließend zeigte sich ein breiter Konsens, dass die Energiestrategie des Landes nicht allein auf erneuerbare Technologie setzen kann, sondern ein ganzheitlicher Ansatz nötig ist, der regulatorische, territoriale und verfassungsrechtliche Hürden überwindet, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig den ökologischen Zielen gerecht zu werden





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