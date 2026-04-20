Energiekrise: OMV greift erstmals auf nationale Rohölreserven zu

Angesichts globaler Lieferengpässe durch die Blockade der Straße von Hormus nutzt Österreich erstmals seine strategischen Ölreserven. Während die OMV Rohöl zur Raffinerie Schwechat pumpt, warnen Experten vor einer drohenden Knappheit bei Diesel und Kerosin in ganz Europa.

Am vergangenen Montag markierte einen bedeutenden Wendepunkt in der heimischen Energiepolitik : Die OMV erwarb erstmals Rohöl aus der staatlichen Notstandsreserve. Diese Maßnahme erfolgte im Zuge einer koordinierten Freigabe durch das Wirtschaft sministerium, welche bereits am 11. März eingeleitet wurde. Hintergrund ist eine durch geopolitische Spannungen am Persischen Golf verschärfte Versorgungslage. Konkret wurden 56.

000 Tonnen Rohöl aus den Beständen der Erdöllagergesellschaft (ELG) in die Raffinerie Schwechat überführt. Michael Niklas, Geschäftsführer der ELG, betonte dabei die strategische Bedeutung dieses Schrittes zur Marktberuhigung. Er verwies darauf, dass die Sperre der Meerenge von Hormus das globale Angebot verknappt und die nationale Reserve somit ihre vorgesehene Funktion als Krisenpuffer erfülle. Während das Ministerium betont, dass aktuell keine akute Versorgungskrise herrscht, warnt man dennoch vor den Auswirkungen einer anhaltenden Instabilität auf dem Weltmarkt. Besonders die Situation bei Flugtreibstoff und Diesel bereitet den europäischen Regierungen zunehmend Kopfzerbrechen. Während in Deutschland das Wirtschaftsministerium zu einem Krisengipfel lud, um mit Branchenvertretern und Fluggesellschaften über die knapper werdenden Kerosinvorräte zu beraten, blickt man auch in Österreich mit Sorge auf die kommenden Monate. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer prognostizierte zuletzt, dass es ab Mai zu Engpässen kommen könnte, die bis zu 15 Prozent des Kerosinbedarfs und 5 Prozent des Dieselbedarfs betreffen könnten. Diese Entwicklung ist kein lokales Phänomen, sondern spiegelt eine tiefgreifende Problematik der europäischen Raffineriestruktur wider. Europa ist seit Jahren bei Mitteldestillaten wie Diesel und Kerosin auf Importe angewiesen, wobei ein Viertel des Kerosinbedarfs über internationale Handelswege gedeckt wird, die nun durch die aktuelle Blockade gefährdet sind. Die Gründe für die Anfälligkeit bei diesen spezifischen Produkten liegen in der komplexen Chemie der Raffinerieprozesse. Rohöl lässt sich nicht unbegrenzt in die gewünschten Fraktionen zerlegen. Raffinerien sind auf bestimmte Ausbeuten optimiert, und eine kurzfristige Umstellung der Produktion ist technisch schwierig und ökonomisch oft nicht lukrativ. Da Diesel und Kerosin in dieselbe Gruppe der Mitteldestillate fallen, konkurrieren sie um die Kapazitäten. Da die Gewinnmargen für Diesel derzeit höher sind als für Kerosin, priorisieren die Produzenten oft den Kraftstoff für den Güterverkehr, was den Mangel am Flughafen zusätzlich befeuert. Da zudem wichtige Lieferanten aus dem arabischen Raum aufgrund der blockierten Handelsrouten ausfallen, steht Europa vor einer Herausforderung, die sowohl die Transportwirtschaft als auch den wachsenden Luftverkehr in den kommenden Monaten vor erhebliche logistische Hürden stellen könnte. Die Freigabe der Reserven ist somit nur ein erster Schritt, um die Marktvolatilität zu dämpfen





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