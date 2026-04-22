Energiekrise in Äthiopien: Zwischen Treibstoffmangel und der Flucht in die Elektromobilität

Äthiopien kämpft mit massiven Treibstoffengpässen und explodierenden Preisen. Während die Regierung das Land radikal auf Elektroautos umstellt, leidet die Bevölkerung unter Rationierungen und logistischen Herausforderungen im Binnenstaat.

Die aktuelle Situation an den Tankstellen in Addis Abeba verdeutlicht die prekäre Lage der äthiopischen Wirtschaft . Dienstagmorgen am Meskel-Platz: Eine endlose Schlange von Fahrzeugen windet sich durch die Straßen, während Fahrer geduldig auf die Ankunft von Diesel warten. Was früher als sporadisches Ärgernis galt, hat sich zu einer existenziellen Belastung für den Alltag der Bevölkerung entwickelt.

Da Äthiopien über keine eigenen Raffinerien verfügt und somit zu 100 Prozent auf Treibstoffimporte aus der Golfregion angewiesen ist, trifft jede Instabilität im Welthandel das Binnenland mit voller Wucht. Die geopolitischen Spannungen, insbesondere durch den Iran-Konflikt und die damit verbundene Blockade der Straße von Hormus, haben die Versorgungsketten empfindlich gestört. Dies führt dazu, dass das Land nur noch die Hälfte der üblicherweise benötigten Menge beschaffen kann. Die staatliche Lenkung der knappen Ressourcen priorisiert dabei Militär und systemrelevante Einrichtungen, was die Versorgung der breiten Bevölkerung weiter einschränkt. Die explodierenden Preise, die den Lebensstandard der Äthiopier massiv belasten, sind dabei nur ein Teil des Problems. Mit Preisen von 163 Birr für den Liter Diesel ist die Belastungsgrenze vieler privater Haushalte längst überschritten. Diese Preiskrise entfaltet eine fatale Sogwirkung auf die gesamte Wirtschaft. Da Äthiopien ein Binnenstaat ist, der den Treibstoff mühsam über den Hafen von Dschibuti einführen muss, verteuern sich durch die Logistikprobleme nicht nur die Spritkosten selbst, sondern auch sämtliche Konsumgüter, insbesondere Lebensmittel und landwirtschaftliche Betriebsmittel. Die Regierung versucht zwar, durch ein striktes Quotensystem und die Förderung alternativer Mobilitätsformen wie den Radwegebau in der Hauptstadt gegenzusteuern, doch die Auswirkungen auf die Agrarwirtschaft und die Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung lassen sich kaum kurzfristig abfedern. Dennoch zeigt sich die äthiopische Gesellschaft als äußerst resilient. Angesichts historisch gewachsener Herausforderungen wie Dürreperioden und politischer Instabilität haben sich die Menschen an schwierige Bedingungen angepasst. Während das Leben in der Hauptstadt Addis Abeba durch die Abhängigkeit vom motorisierten Individualverkehr stark von der Krise gezeichnet ist, bleibt der Alltag in ländlichen Regionen, wo Pferdefuhrwerke und eine einfachere Wirtschaftsstruktur dominieren, von den modernen Treibstoffnöten teilweise entkoppelt. Dennoch bleibt die gesamtwirtschaftliche Lage angespannt, da die Regierung ihre begrenzten Devisenreserven auch in massive Prestigeprojekte wie den Grand Ethiopian Renaissance Dam investiert, anstatt die volle Importlast für fossile Brennstoffe zu tragen. Die strategische Neuausrichtung Äthiopiens zeigt sich jedoch besonders deutlich in der Verkehrspolitik. Das Land hat bereits vor zwei Jahren einen Importstopp für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verhängt und setzt konsequent auf den Ausbau der Elektromobilität. Mit bereits über 200.000 Elektrofahrzeugen im Land und einer starken Präsenz chinesischer Marken wie BYD möchte sich Äthiopien aus der Abhängigkeit von globalen Ölpreisen befreien. Ob dieser radikale Umstieg auf E-Mobilität jedoch ausreicht, um die kurzfristigen Engpässe und die wirtschaftliche Schieflage zu korrigieren, bleibt die zentrale Frage der nächsten Jahre. Die Bevölkerung hofft auf eine Stabilisierung der globalen Handelsrouten, während die Regierung ihren Kurs des strikten Sparens und der forcierten Elektrifizierung beibehält





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