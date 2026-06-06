Energiekrise: Fünf Gründe, warum Europa glimpflich davonkommt

Trotz der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten durch den Iran-Krieg bleibt die Lage in Europa überraschend stabil. Ein Logistikunternehmen setzt auf E-Lkw, und der Ölpreis steigt langsamer als befürchtet.

Bisher kommen wir erstaunlich glimpflich durch die sogenannte größte Energiekrise seit Jahrzehnten. Fünf Gründe, warum das so ist, aber nicht so bleiben muss. Der Blick auf den Dieselpreis an der Zapfsäule löst bei Nikolaus Skarabela keine Panik oder Stresszustände aus.

Höchstens Ärger - und ein bisschen Genugtuung. Das ist erstaunlich, denn das oberösterreichische Logistikunternehmen Schachinger, dessen Energie- und Mobilitätsbeauftragter Skarabela ist, gab zuletzt ein Zehntel seines Jahresumsatzes allein für Diesel aus. Man könnte meinen, die aktuelle Energiekrise sei Gift für das Geschäft. Förderlich ist sie tatsächlich nicht.

Aber auch nicht existenzbedrohend. Und das liegt daran, dass der Frächter Tag für Tag immer mehr E-Lkw losschickt, um heimische Supermärkte mit Lebensmitteln oder Spitäler mit Medikamenten zu versorgen. Die Diesel-Lkw zieht das Unternehmen nach und nach aus dem Verkehr. Seit heuer kauft Schachinger keine Verbrenner-Lastwagen mehr.

Anfangs war es eine ideologische Entscheidung. Jetzt ist es eine reine Kostenfrage, erklärt Skarabela. Wir bei Schachinger geben Millionen für Treibstoff im Ausland aus. Das ist sinnlos und seit dem Irankrieg wieder wirklich teuer.

Es ist auch eine Frage der Wertschöpfung, ob das Geld am Standort bleibt oder ins Ausland fließt. Von rund 60 Lkw im Eigenbestand seien bald 25 rein elektrisch. Und auch von den gut 600 Lkw, die für Schachinger täglich Frachtaufträge ausführen, seien immer mehr elektrisch unterwegs. Am 23.

März 2026 bombardieren die USA und Israel den Iran fast täglich, die Straße von Hormus ist bereits drei Wochen lang gesperrt. Damit ist der Weltmarkt von einem Fünftel des global gehandelten Flüssiggases und einem Viertel jenes Erdöls, das auf dem Seeweg transportiert wird, abgeschnitten. Die letzten Gas- und Öltanker, die noch rechtzeitig durchgekommen sind, erreichen gerade ihre Zielhäfen - alle anderen stecken auf unabsehbare Zeit im Persischen Golf fest.

Für Fatih Birol, den Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), ist all das an diesem Tag im März Grund genug, die Welt vor der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten zu warnen. Und davor, dass diese noch viel schlimmer werden könnte als die Energiekrise nach Russlands Überfall auf die Ukraine und die Ölkrise der 1970er-Jahre zusammengerechnet. In gewisser Weise hatte Birol recht - global betrachtet.

Viele asiatische Länder mussten Energie rationieren, Menschen stehen regelmäßig vor leeren Tankstellen, und in zahlreichen Ländern kam es immer wieder zu Stromabschaltungen. Für Europa - und damit auch für Österreich - kam es aber weit weniger schlimm als befürchtet. Bisher zumindest. Von den prognostizierten Kerosinengpässen spätestens im Mai, von leeren Tankstellen, harten Energielenkungsmaßnahmen oder radikalen Preiseingriffen: keine Spur.

Treibstoff ist zwar teuer, aber noch immer verfügbar und zumindest für Europäer nicht gänzlich unleistbar. Auch die Inflation steigt wieder - laut Schnellschätzung der Statistik Austria lag sie im Mai bei 3,7 Prozent -, aber eben nicht in einem Ausmaß, wie wir es aus der vorigen Energiekrise kennen. Das überrascht viele in der Energiebranche. Aber es lässt sich erklären.

Fünf Gründe, warum die größte Energiekrise seit Jahrzehnten bisher eigentlich nicht zum Tragen kommt - und wie lange das noch gut gehen kann. Ich bin selbst ganz erstaunt, wie sehr alle Marktteilnehmer dem US-Präsidenten noch immer glauben, sagt Walter Boltz, ehemaliger Vorstand des heimischen Regulators E-Control und Energiemarktexperte. Und tatsächlich machte der Ölpreis jedes Mal, wenn Donald Trump Verhandlungsdurchbrüche oder ein Kriegsende versprach, einen Knick nach unten.

Etwa, als Trump Israels Präsidenten Benjamin Netanyahu in einem Telefonat am Montag als verrückt und undankbar bezeichnete und von Israel forderte, die Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon einzustellen. Der Ölpreiskurve gefiel das, obwohl Trump schon vieles gesagt hat, das sich kurze Zeit später als unhaltbar oder falsch herausstellte. Die Ölpreise sind seit Jahresbeginn um die Hälfte gestiegen. Phasenweise überschritten sie deutlich die schmerzhafte Marke von 100 US-Dollar pro Fass der Sorte Brent.

Aber sie sind nach wie vor weit entfernt von jenen 200 US-Dollar, mit denen einige Analysten großer US-Investmentbanken zu Beginn des Kriegs gerechnet haben. Und der Ölpreis erreichte bisher auch nicht das Level des Jahres 2022 nach Beginn des Ukraine-Kriegs. In der Praxis tun also noch immer viele Ölhändler so, als wäre der Krieg bald vorbei.

Außerdem ist die Straße von Hormus nach einigen Anläufen für nachhaltige Friedensverhandlungen zwar nicht frei passierbar, aber zumindest durchlässiger als noch vor einigen Wochen. In der Realität wird diese Sperre brüchiger, sagt Johannes Benigni, Energieexperte beim Unternehmensberater JBC Vienna. Pro Tag würden derzeit 20 bis 30 Tanker den Persischen Golf verlassen - deutlich weniger als in Friedenszeiten, aber immerhin. Weitere Gründe sind die erfolgreiche Diversifizierung der europäischen Energieversorgung, der Ausbau erneuerbarer Energien und die gestiegene Energieeffizienz.

Dennoch warnen Experten, dass die Lage jederzeit kippen könnte, falls die Spannungen im Nahen Osten weiter eskalieren oder neue Versorgungsengpässe auftreten. Die derzeitige relative Stabilität ist ein schmaler Grat, der nicht von Dauer sein muss





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