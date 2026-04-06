Energiehandel kritisiert Verordnungs-Chaos bei Kraftstoffpreissenkung

Der Obmann des Energiehandels in der Wirtschaftskammer OÖ, Bernd Zierhut, kritisiert die kurzfristige und unklare Vorgehensweise bei der neuen Verordnung zur Senkung der Kraftstoffpreise. Er befürchtet Wettbewerbsverzerrungen und eine negative Auswirkung auf kleinere Unternehmen. Die Branche sieht sich vor große Herausforderungen gestellt.

Branche ortet Verordnung s-Chaos\Bernd Zierhut, Obmann des Energiehandel s in der Wirtschaft skammer OÖ, übte scharfe Kritik an dem kurzfristigen Vorgehen im Zusammenhang mit der neuen Verordnung zur Senkung der Kraftstoffpreise . Schon vor Inkrafttreten der Regelung äußerte er Bedenken: Es sei inakzeptabel, dass selbst kurz vor dem Stichtag weder die konkreten Einzelheiten noch die Verordnung selbst vorlägen.

Diese mangelnde Transparenz und kurzfristige Planung beeinträchtige die gesamte Branche erheblich. Unternehmen würden vor große Herausforderungen gestellt, da jegliche Planungssicherheit fehle. Unklarheiten über die praktische Umsetzung und die Auswirkungen auf die Unternehmen führten zu großem Ärger und Verunsicherung.\Die Kritik richtet sich insbesondere gegen die Art und Weise, wie die Regierung in den Kraftstoffmarkt eingreift. Zierhut befürchtet, dass die beabsichtigte Preisreduktion an den Tankstellen nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben wird. Er argumentiert, dass ein Großteil der erwarteten Preissenkung im Markt verpuffen könnte, ohne dass sie an der Zapfsäule ankommt. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Ignorierung der Struktur des österreichischen Kraftstoffmarktes. Etwa 60 Prozent der Kraftstoffe müssen importiert werden, was die Abhängigkeit von internationalen Märkten verdeutlicht. Zierhut sieht in diesem Eingriff eine klare Wettbewerbsverzerrung. Große Mineralölunternehmen, die mehrere Stufen der Wertschöpfungskette abdecken, könnten die geforderte Margenkürzung leichter verkraften. Kleine und mittelständische Unternehmen hingegen hätten Schwierigkeiten, die geforderte Preissenkung zu realisieren, da sie oft teurer am Spotmarkt einkaufen müssten. Zierhut warnt davor, dass diese Unternehmen durch die neue Verordnung unter erheblichen Druck geraten könnten.\Die Folgen dieser Politik werden düster eingeschätzt. Zierhut bezeichnet die Maßnahmen nicht als Spritpreisbremse, sondern als Spritpreistreiber. Er befürchtet, dass der Wettbewerb durch die Eingriffe der Regierung beeinträchtigt wird. Die fehlende Vorbereitung und die mangelnde Kommunikation mit der Branche werden als unprofessionell kritisiert. Die Versorgungssicherheit, ein zentrales Anliegen der Branche, stehe auf dem Spiel. Kleine und mittelständische Unternehmen würden aufgrund der finanziellen Belastungen vor existenzielle Probleme gestellt. Zierhut fordert eine Überarbeitung der Verordnung und eine bessere Einbindung der Branche in zukünftige Entscheidungen. Die Kritik an dem Vorgehen ist deutlich, und die Befürchtungen hinsichtlich der negativen Auswirkungen auf die Unternehmen und die Verbraucher sind groß. Die Branche fordert klare Regeln, Transparenz und eine Berücksichtigung der komplexen Marktstrukturen, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden





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