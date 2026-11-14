Energiegemeinschaft Krems: Sonnenstrom für das Universitätsklinikum

Die erste Niederösterreichische Energiegemeinschaft speist Solarenergie von der Straßenmeisterei direkt in das Universitätsklinikum Krems ein. Ein Modellprojekt für die Zukunft.

Die erste offiziell anerkannte Energiegemeinschaft in Niederösterreich hat ihren Betrieb aufgenommen und verbindet die Stromerzeugung mit dem Verbrauch an einem spezifischen Standort. Durch diese neuartige Infrastruktur wird die Stromversorgung des Universitätsklinikums Krems teilweise auf erneuerbare Energien umgestellt. Die Initiative stellt einen Meilenstein in der regionalen Energiepolitik dar und demonstriert die praktische Machbarkeit dezentraler Versorgungsstrukturen im öffentlichen Sektor. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betonte die Bedeutung dieses Schritts für die strategische Weiterentwicklung der Landesenergieversorgung.

Technische Infrastruktur und Solarenergie

Die technische Basis dieses Projekts bildet eine hochmoderne Photovoltaikanlage, die auf dem Gelände der Straßenmeisterei Krems installiert wurde. Die Anlage verfügt über insgesamt 1.118 Solarmodule, die eine erhebliche Menge an sauberem Strom produzieren. Nach aktuellen Berechnungen erzeugt die Anlage jährlich rund 440.000 Kilowattstunden Strom. Diese Energiemenge wird vollständig in die neu gegründete Energiegemeinschaft eingespeist. Der vorrangige Abnehmer dieser elektrischen Leistung ist das benachbarte Universitätsklinikum Krems. Gert Kratzer, der Leiter der Straßenmeisterei Krems, ist für die technische Umsetzung und den Betrieb dieser kritischen Infrastruktur verantwortlich.

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Ehemalige Landesrätin und Verwaltungsstruktur

Das Management und die administrative Struktur der Energiegemeinschaft werden von der Abteilung für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement koordiniert. Christoph Reiter-Havlicek leitet diese Abteilung und ist somit zentral für die organisatorische Umsetzung des Projekts verantwortlich. Die politische Unterstützung und Förderung stammt von der Landesregierung Niederösterreich. Neben Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist auch Landesrätin Susanne Rosenkranz in die Gesamtkoordination eingebunden. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Landesabteilungen ermöglichte die schnelle Implementierung dieses innovativen Modells. Die Struktur dient als Vorbild für andere Bundesländer und Kommunen.

Regionale Stromerzeugung und Netzintegration

Nicht nur die Straßenmeisterei liefert Energie in das Netzwerk. Die Energiegemeinschaft wird durch mehrere weitere Standorte ergänzt, die zur Stromproduktion beitragen. Photovoltaikanlagen der Bezirkshauptmannschaft Krems fließen ebenfalls in die gemeinsame Bilanz ein. Zudem liefert die Landwirtschaftliche Fachschule Krems überschüssigen Sonnenstrom, der in die Gemeinschaft eingespeist wird. Diese Vernetzung verschiedener öffentlicher Gebäude schafft eine robuste und diversifizierte Energiebasis. Die Erzeuger und Verbraucher sind geografisch eng beieinander, was Transportverluste minimiert. Die lokale Produktion sorgt für eine höhere Versorgungssicherheit in der Region.

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Testphase und langfristige Zielsetzungen

Der offizielle Betriebsbeginn der Energiegemeinschaft erfolgte im Herbst 2026. Aktuell befindet sich das Projekt in einer umfassenden Testphase. In dieser Phase wird intensiv untersucht, wie effizient die gemeinsame Nutzung des erzeugten Stroms funktioniert. Die Teilnehmer analysieren die Datenströme und die Lastverteilung im Detail. Ziel ist es, Optimierungen für den Dauerbetrieb abzuleiten. Das Modell soll ab sofort als Referenzprojekt für ganz Niederösterreich dienen. Andere Standorte sollen künftig von dieser Vorlage profitieren können. Dies unterstützt die allgemeinen Klimaschutzziele des Landes.

Auswirkungen auf das Universitätsklinikum

Für das Universitätsklinikum Krems bringt die neue Energieversorgung konkrete operative Vorteile mit sich. Das Krankenhaus ist eine Einrichtung, die rund um die Uhr betrieben werden muss. Zahlreiche medizinische Hochleistungsgeräte erfordern eine stetige und zuverlässige Stromzufuhr. Die Anbindung an die lokale Solarenergie reduziert die Abhängigkeit von externen Netzschwankungen. Christoph Reiter-Havlicek betonte, dass die Planung auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Die Integration erneuerbarer Energien in den Klinikalltag senkt nicht nur die Kosten, sondern stärkt auch die Imagekomponente der modernen Gesundheitsversorgung.