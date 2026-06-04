Endiorass Kingley wird Achter in Rom - Nächster Einsatz in Doha

Endiorass Kingley belegt beim Diamond-League-Meeting in Rom im Dreisprung den achten Platz mit 16,08 Metern. Trotz einer Fußverletzung zeigt er sich kämpferisch und blickt optimistisch auf den nächsten Wettkampf in Doha am 19. Juni.

Endiorass Kingley , Österreichs Rekordhalter im Dreisprung , hat beim Diamond-League-Meeting in Rom einen soliden achten Platz belegt. Mit einer Weite von 16,08 Metern konnte der Oberösterreicher jedoch nicht ganz an seine Bestleistung anknüpfen.

Der Wettbewerb war hochkarätig besetzt, und der Sieg ging an den Lokalmatador Andy Díaz Hernández, der mit beeindruckenden 17,59 Metern triumphierte. Kingley zeigte sich nach dem Wettkampf dennoch zufrieden, auch wenn er mit einem kleinen Handicap zu kämpfen hatte: Bereits bei der ersten Landung spürte er eine Belastung im rechten Fußgelenk, was seine Reaktionsfähigkeit beeinträchtigte. Ich bin eigentlich gut in Form, aber das Fußgelenk hat mich etwas gebremst, erklärte der Athlet.

Dennoch ist er zuversichtlich, dass er bei den kommenden Wettkämpfen wieder sein volles Potenzial abrufen kann. Die Diamond League setzt sich fort, und die nächste Station für die Dreispringer ist das Meeting in Doha am 19. Juni. Dort wird Kingley erneut an den Start gehen und versuchen, seine Leistung zu verbessern.

Neben ihm haben sich auch Enzo Diessl über 110 Meter Hürden und Susanne Gogl-Walli über 400 Meter einen Startplatz gesichert, was auf die erfolgreiche Vermittlungsarbeit ihres Managers Robert Wagner zurückzuführen ist. Kingley, der schon mehrfach österreichische Rekorde aufgestellt hat, bleibt ein Aushängeschild des heimischen Dreisprungs. Seine konstante Präsenz auf der internationalen Bühne ist ein Beleg für sein hohes Niveau und seine harte Arbeit.

Trotz des achten Platzes war die Stimmung im österreichischen Team positiv, da man sich über die Teilnahme an diesem renommierten Event freut. Die Diamond League gilt als eine der prestigeträchtigsten Serien in der Leichtathletik und bietet den Athleten die Möglichkeit, sich mit der Weltspitze zu messen. Für Kingley ist es eine wertvolle Erfahrung, auch wenn das Ergebnis nicht ganz den Erwartungen entsprach.

Er hat bereits angekündigt, seine Technik zu analysieren und an der Sprungkraft zu arbeiten, um in Doha eine stärkere Leistung zu zeigen. Die Konkurrenz ist groß, aber der Österreicher ist bereit, sich zu behaupten. Neben dem sportlichen Aspekt bleibt der ganze Zirkus der Diamond League ein besonderes Erlebnis: Die Atmosphäre in Rom war fantastisch, sagte Kingley. Das Publikum hat uns toll unterstützt.

Ich freue mich schon auf die nächsten Wettkämpfe. Mit Blick auf die Zukunft plant Kingley auch, an weiteren Meetings teilzunehmen, um sich für die Europameisterschaften zu empfehlen. Der Dreisprung in Österreich hat mit ihm eine klare Führungsfigur, die junge Athleten inspiriert. Seine Arbeit auf und neben der Bahn wird von vielen geschätzt, und er gilt als Vorbild für den Nachwuchs.

In den sozialen Medien erhielt er viel Zuspruch, auch wenn einige Fans sich ein besseres Ergebnis gewünscht hätten. Kingley lässt sich davon nicht beirren: Rückschläge gehören zum Sport, und ich werde weiterkämpfen. Die Diamond League in Rom markierte den Auftakt einer intensiven Saison, und Österreichs Dreisprung-Ass ist bereit, seine Geschichte fortzuschreiben. Mit Fleiß, Talent und Unterstützung seines Teams wird er alles daransetzen, bei den nächsten Gelegenheiten zu glänzen. Die Weichen sind gestellt, und die Vorfreude auf Doha ist groß





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