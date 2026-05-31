Endiorass Kingley startet mit markanter Brille bei der Diamond League in Rom

Der 23‑jährige Österreicher Endiorass Kingley, ein aufstrebender Dreisprungstar, wird beim Diamond‑League‑Meeting in Rom auftreten. Mit seiner schwarzen Rundbrille, einem besonderen Markenzeichen, will er nicht nur sportlich überzeugen, sondern auch das Bild von Athleten mit Sehhilfen verändern.

Endiorass Kingley , der 23‑jährige Leichtathlet aus Linz, hat sich in den letzten Monaten als einer der vielversprechendsten Sprungtalente Österreichs etabliert und wird am kommenden Donnerstag beim Diamond‑League‑Meeting in Rom seine Klasse unter Beweis stellen.

Seine persönliche Geschichte liest sich beinahe wie ein Märchen aus der Welt des Sports: Noch während seiner ersten Trainingseinheiten musste er nach nur 60 Metern laufen aufgeben, weil die Belastung zu hoch war. Heute gehört er nicht nur zu den aufstrebenden Stars der österreichischen Leichtathletik, sondern hat im Dreisprung bereits die internationale Weltspitze erreicht.

Bei seinem internationalen Debüt in Kosice trat er als einziger Europäer im Starterfeld an und erreichte mit einer Weite von 16,34 Metern den respektablen sechsten Platz - ein Ergebnis, das ihm die Einladung zur prestigeträchtigen Diamond League in Rom einbrachte. Kingleys Markenzeichen ist eine schwarze, runde Sehhilfe, die er mit großer Selbstsicherheit trägt. Für ihn ist die Brille nicht nur ein unverzichtbares Hilfsmittel, sondern ein Teil seiner Identität.

"Ich fühle mich mit Brille einfach wohl. Sie ist ein gutes Markenzeichen", erklärt der Athlet und betont, dass ihm das Modell "Gloryfy unbreakable" bereits einen eigenen Sponsor zugesichert hat. In der Welt des Hochleistungssports ist das durchaus ungewöhnlich: Nur wenige Athleten treten im Wettkampf mit Brille an, weil die meisten sich für Kontaktlinsen oder operative Korrekturen entscheiden. Kingley hebt sich damit nicht nur durch seine sportliche Leistung, sondern auch durch seine Authentizität hervor.

Auch sein Trainer, Roland Werthner, den österreichischen Sportchef, ist von Kingleys Potenzial überzeugt.

"In Rom stehen wir vor einem absoluten Weltklassefeld. Dort muss man erst einmal reinzukommen, aber ich bin sicher, dass Endi mit seiner Entschlossenheit und seinem Charme aus der Menge herausstechen wird", sagt Werthner. Die Kombination aus sportlichem Ehrgeiz und einem sympathischen Auftreten hat bereits positive Resonanz bei Sponsoren und Fans ausgelöst.

Historisch gesehen gibt es bereits einige prominente Sportler, die im Wettkampf mit einer Brille auftraten: Der niederländische Fußballstar Edgar Davids trug nach einer Glaukom‑Operation eine charakteristische getönte Brille, die Basketballlegende Kareem Abdul‑Jabbar nutzte eine markante Schutzbrille, und die belgische Hochspringerin Tia Hellebaut gewann 2008 ihr Olympisches Gold mit Brille, nachdem sie auf Kontaktlinsen verzichten musste. Kingleys Auftritt in Rom könnte somit nicht nur einen weiteren Meilenstein in seiner eigenen Karriere markieren, sondern auch das Bild von Athleten mit Sehhilfen nachhaltig verändern.

Die Vorfreude auf das kommende Treffen in Rom ist groß, und Kingley selbst beschreibt seine Gefühlslage als Mischung aus Aufregung und Motivation.

"Ich will in der Diamond League glänzen und zeigen, dass man mit einer Brille genauso konkurrenzfähig sein kann wie jede*r andere Athlet*in", betont er. Sollte er dort eine beachtliche Leistung erbringen, könnte das nicht nur seine persönliche Rangliste weiter nach oben schrauben, sondern auch die Diskussion über Inklusion und Sichtbarkeit von Sportlern mit Sehbehinderungen beflügeln. Unabhängig vom Ergebnis wird Endiorass Kingley mit seiner schwarzen Sehhilfe und seinem unermüdlichen Ehrgeiz sicherlich noch lange im Gedächtnis der Leichtathletikfans bleiben





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