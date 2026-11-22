Die Stadtgemeinde Traismauer hat eine Lösung für die Postversorgung gefunden. Nach der überraschenden Schließung der bisherigen Partnerstelle übernimmt die ATS Baustoffhandel GmbH die Dienstleistungen. Die Wiedereröffnung erfolgt am 21. Dezember 2026 am Hauptplatz 9 in der ehemaligen Bipa-Filiale, was den Umweg nach Herzogenburg beendet.

Nach der kurzen, aber intensiven Phase der Unsicherheit und des öffentlichen Unmuts bezüglich der schlagartigen Schließung der Postfiliale in Traismauer im Bezirk St. Pölten, hat sich die Lage für die lokale Bevölkerung nun entscheidend zum Positiven gewendet.

Die Stadtgemeinde Traismauer hat offiziell bestätigt, dass für die kritische Infrastruktureinheit ein neuer, zuverlässiger Betreiber gefunden wurde, der die Postdienstleistungen im Ort wieder sicherstellen wird. Diese positive Entwicklung kommt für die Bewohner der Stadtgemeinde, die in den vergangenen Wochen ohne direkte Postversorgungsstellen ausgekommen waren, besonders willkommen. Ursprünglich war befürchtet worden, dass die Schließung der bestehenden Partnerstelle bis weit ins Jahr 2027 andauern würde, was erhebliche logistical Nachteile für die Anwohner bedeuten würde.

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Neuer Betreiber für Postagentur gefunden

Doch jetzt steht fest, dass die Wiederaufnahme des regulären Postbetriebs bereits im Dezember des laufenden Jahres erfolgen wird, was einen deutlich früheren Start als erwartet darstellt und die langen Wege zur nächsten Versorgungsmöglichkeit abkürzt. Die ATS Baustoffhandel GmbH hat sich als neuer Dienstleister bereiterklärt, die Postagenturen und die damit verbundenen Logistikdienstleistungen in Traismauer zu übernehmen. Der neue Standort wurde strategisch und platzsparend in einem bereits vorhandenen Gewerbegebäude eingerichtet, das sich am Hauptplatz 9 befindet.

Dieser Ort war zuvor als Bipa-Filiale bekannt, was eine hohe Sichtbarkeit und gute Erreichbarkeit für die kunden gewährleistet. Die Nutzung des ehemaligen Einzelhandelsgeländes bietet den Vorteil, dass die Infrastruktur bereits teilweise vorhanden ist und die Anpassungen für die Postagentur schnell und effizient realisiert werden können. Die Eröffnung ist für den 21. Dezember 2026 geplant, was bedeutet, dass die Bürger ihre Pakete, Briefe und andere Postsendungen wieder direkt im Herzen ihrer Gemeinde aufgeben und abholen können.

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Dies ist ein wesentlicher Schritt zurück zur Normalität und zur Sicherung der lokalen Daseinsvorsorge, die in ländlichen und kleinstädtischen Strukturen von entscheidender Bedeutung ist, um eine gleichwertige Lebensqualität wie in größeren urbanen Zentren zu gewährleisten. Die bisherigen Umstände der Schließung waren für viele Menschen, insbesondere auch für den Bürgermeister der Gemeinde, Pfeffer, eine massive Belastung. Die bisherige Postpartnerstelle hatte am 30. Oktober überraschend und ohne vorherige offizielle Ankündigung ihre Pforten geschlossen.

Frühere Wiedereröffnung im Dezember geplant

Diese Kurzfristigkeit führte dazu, dass die Gemeinde weder vom bisherigen Betreiber noch vom Postunternehmen selbst rechtzeitig über das vorzeitige Aus informiert wurde. Ursprünglich war ein geplanter Ausstieg bis zum Dezember des darauffolgenden Jahres vereinbart gewesen, was der Bevölkerung ausreichend Zeit für Anpassungen gegeben hätte. Stattdessen sahen sich die Kunden gezwungen, auf die Poststelle in der nahegelegenen Stadt Herzogenburg auszuweichen. Diese Umwege bedeuteten nicht nur einen zeitlichen, sondern auch einen finanziellen Mehraufwand für viele Bürger.

Der Bürgermeister hatte die Situation öffentlich kritisiert und auf die mangelnde Kommunikation sowie die fehlende Transparenz der beteiligten Unternehmen hingewiesen. Die schnelle Lösung, die nun gefunden wurde, wird von der Stadtgemeinde ausdrücklich als Erfolg der gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten gewertet. Die Traismaurer können somit voraussichtlich noch vor dem Weihnachtsfest wieder auf ihre lokale Postversorgung zurückgreifen, was die soziale und logistische Anbindung der Stadtgemeinschaft nachhaltig stärkt und das Vertrauen in die öffentliche Verwaltung sowie die Infrastruktur wiederherstellt.