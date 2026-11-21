Ab 1. Februar 2027 entfällt die physische Klebevignette in Österreich vollständig. Die Pkw-Jahresvignette kostet dann 108,90 Euro und ist nur noch digital erhältlich. Asfinag informiert über den Umstieg und die neuen Regeln.

Die Asfinag wird die Ära der physischen Maut marken auf Österreich s Autobahn en beenden. Mit dem 1. Februar 2027 endet die Ausgabe der Klebevignette für den Straßenverkehr. Ab diesem Stichtag ist die Maut genehmigung ausschließlich als digitale Variante verfügbar, die direkt an das Kfz-Kennzeichen gebunden ist. Dies markiert den Abschluss einer jahrzehntelangen Tradition und den vollständigen Übergang zur digitalen Infrastruktur der Maut erhebung.

Letzte Ausgabeperiode für physische Marken

Die Klebevignette für das Jahr 2026 bleibt die letzte gedruckte Version ihrer Art, die von der Asfinag ausgegeben wird. Diese spezifische Jahresvignette ist bis zum 31. Jänner 2027 gültig. Autofahrer, die diese physische Marke erwerben, müssen sie bis zu diesem Datum an der Windschutzscheibe anbringen. Sobald das neue Jahr beginnt und der Stichtag für den Wechsel auf das neue Vignettenjahr erreicht ist, existiert die Klebevignette nicht mehr im offiziellen Vertrieb. Der Fokus liegt nun vollständig auf der elektronischen Abrechnung und Kennzeichenerfassung.

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Preisanpassung und gesetzliche Valorisierung

Gleichzeitig mit dem technologischen Wechsel vollzieht sich eine Preisanpassung, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Valorisierung basiert auf dem Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI). Aufgrund dieser Anpassung steigt der Preis für die Pkw-Jahresvignette im Jahr 2027 auf 108,90 Euro. Diese Preiserhöhung ist direkt mit dem Inkrafttreten der neuen digitalen Systeme verbunden und gilt für alle neu ausgestellten Jahrestickets nach dem 31. Jänner 2027. Die Asfinag begründet die Anpassung mit den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den gesetzlichen Vorgaben zur Inflationskorrektur.

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Vor-Ort-Kauf und stationärer Handel

Nicht alle Nutzer möchten oder können die Vignette online über den Webshop oder die offizielle App der Asfinag bestellen. Für diese Zielgruppe bleibt der stationäre Handel vollständig erhalten. Digitale Vignetten können weiterhin bei verschiedenen Vertriebspartnern erworben werden. Dazu zählen Trafiken, Tankstellen und Automobilclubs wie der ÖAMTC und der ARBÖ. Der Erwerb erfolgt dort bar oder per Karte. Ein wichtiger Vorteil ist, dass die digitale Vignette, die an den Stationen gekauft wird, sofort gültig ist. Die Bindung an das Kennzeichen erfolgt automatisch im System, sobald die Transaktion abgeschlossen ist. Dies stellt sicher, dass Autofahrer auch ohne digitale Vorkenntnisse reibungslos mautpflichtig werden können.

Rücktrittsrechte und Konsumentenschutz

Beim Online-Kauf durch Privatpersonen gelten besondere Regelungen zum Schutz der Verbraucher. Aufgrund des europäischen Konsumentenschutzrechts besteht weiterhin eine 18-tägige Rücktrittsfrist. Dies gibt Käufern die Möglichkeit, eine eventuell falsche Bestellung zu korrigieren oder vom Vertrag zurückzutreten. Diese Frist gilt jedoch nicht, wenn der Käufer bei der Bestellung als Unternehmer auftritt. In diesem Fall greift die Regel der Sofortgültigkeit. Unternehmer müssen also sorgfältiger prüfen, bevor sie die digitale Mautgenehmigung beantragen, da hier keine Rückabwicklung im gleichen Umfang möglich ist. Die Asfinag weist darauf hin, dass die Unterscheidung zwischen Privatperson und Unternehmen während des Bestellprozesses klar getroffen werden muss.