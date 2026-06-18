Der 19-jährige Fußballprofi Yan Diomande aus der Elfenbeinküste hat in einem offenen Brief an seine verstorbene Schwester Roxane seine Trauer und seinen Willen zum Erfolg geäußert. Roxane starb vor einem Jahr im Alter von 15 Jahren, nachdem jemand in ihren Drink getan hatte. Diomande kann noch immer nicht über den Verlust sprechen, aber er möchte die ganze Welt wissen, dass seine Schwester existierte. Er hofft, bei der Weltmeisterschaft für die Elfenbeinküste überzeugen zu können und seine Schwester zu ehren.

Der 19-jährige Fußball profi Yan Diomande aus der Elfenbeinküste hat in einem offenen Brief an seine verstorbene Schwester Roxane seine Trauer und seinen Willen zum Erfolg geäußert.

Roxane starb vor einem Jahr im Alter von 15 Jahren, nachdem jemand in ihren Drink getan hatte. Diomande kann noch immer nicht über den Verlust sprechen, aber er möchte die ganze Welt wissen, dass seine Schwester existierte. Er hofft, bei der Weltmeisterschaft für die Elfenbeinküste überzeugen zu können und seine Schwester zu ehren. Diomandes Brief wurde in der 'The Players' Tribune' veröffentlicht und hat die Fußballwelt gerührt.

Er hat bereits in seinem ersten Spiel gegen Ecuador überzeugt und wird nun gegen Deutschland antreten. Der Shootingstar ist von vielen Topklubs umworben, aber er möchte seinen Traum von Erfolg und Ehre für seine Schwester verwirklichen.





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