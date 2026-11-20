Die deutsche Allrounderin Emma Aicher feiert den ersten Weltcup-Sieg der neuen Saison im Slalom in Levi. Detaillierte Analyse der Leistungen und Ausblick auf das nächste Rennen in Gurgl.

Der erste Slalom-Weltcup der neuen Saison im finnischen Levi hat für einen klaren Paukenschlag gesorgt. Die deutsche Allrounderin Emma Aicher hat das Rennen überraschend für sich entschieden und sich damit den ersten Sieg der neuen Ära gesichert. Sie setzte sich in einem hochklassigen Feld deutlich durch und dominierte die Ziellauf-Phasen, um ihre ersten Weltcuppunkte als Siegerin abzuräumen.

Podiumsdrittelfür Aicher Colturi und Truppe

Emma Aicher konnte sich in Levi erfolgreich vor der für Albanien startenden, gebürtigen Italienerin Lara Colturi behaupten. Die albanische Skifahrerin sicherte sich den zweiten Platz und präsentierte sich damit in ausgezeichneter Form. Den dritten Rang belegte das österreichische Weltcup-Ass Katharina Truppe, die ebenfalls starke Leistungen zeigte und ihre Position im Spitzenfeld festigen konnte.

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Dieses Ergebnis markiert den Beginn einer dicht gedrängten Rennserie. Für die besten Slalom-Läuferinnen im Weltcup-Kalender geht es nun ohne Pause Schlag auf Schlag weiter. Das zweite Saisonrennen ist bereits für den kommenden Samstag im Tiroler Ort Gurgl angesetzt. Dort könnte sich das Feld bei den Favoritinnen bereits etwas verfestigen, da die ersten Erfahrungen mit den unterschiedlichen Pistenbedingungen gewonnen werden.

Marlies Raich bewertet die aktuelle Formkurve

Die ORF-Expertin und ehemalige Weltklasse-Slalomläuferin Marlies Raich hat die Leistungen in Levi genau analysiert. Sie führte die Salzburgerin in ihre Top Fünf der aktuellen Formkurve, wobei sie auch die Dominanz von Mikaela Shiffrin einbezog, die jahrelang diesen Bereich dominierte. Shiffrin, die sich nun vermehrt auf den Riesentorlauf konzentrieren möchte und nur noch vereinzelt im Slalom startet, landete bei ORF-Expertin Marlies Raich auf dem vierten Platz in der Einschätzung.

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Shiffrin erreichte bei diesem Rennen den vierten Rang. Wie die Salzburgerin dem Medienhaus "Blick" erklärte, hatte sie sich am Samstag gefragt, wie Mikaela auf diesem spezifischen Kurs aussehen würde. Sie kam zu dem Schluss, dass Shiffrin nicht weit vorne gewesen wäre, da die Leistungen der anderen Läuferinnen sehr gut waren. Raich stufte diese Einschätzung als realistisch ein.

Marlies Raich reihte die Schweizerin Camille Rast auf den fünften Rang. Die 27-Jährige gelte als technisch eine der Besten, sei in Levi auf dem relativ flachen Hang jedoch nicht so gut gewesen. In Gurgl hat die Salzburgerin Rast wieder auf dem Zettel, da die Pistenbedingungen dort anders sind. Genauso wie Truppe wird Rast als starke Kandidatin für die kommenden Rennen betrachtet.

Favoritenstatus und taktische Einordnung für Gurgl

In der Gunst von Marlies Raich steht das Ski-Talent Lara Colturi ganz oben. Die 20-Jährige, die für Albanien an den Start geht, habe mit den zweiten Plätzen im Sölden-RTL und im Slalom von Levi ihre starke Form unter Beweis gestellt. Raich betont, dass ihr Team gut aufgestellt sei und sie selbst konstanter geworden sei. Im Slalom sehe sie sie am Ende des Winters ganz vorne.

Die deutsche Allrounderin Emma Aicher, die auf Rang zwei gesetzt wurde, kam von der Speed-Seite und ist dort noch besser. Raich urteilte, dass Aicher einen Superstart hingelegt habe. Allerdings sei sie die einzige Fahrerin, die alle Disziplinen bestreitet. Das sei ein Mammutprogramm, das langfristig belasten kann. Katharina Truppe wurde von Raich auf den dritten Rang eingereiht.

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Österreichs aktuell beste Slalomläuferin Katharina Truppe wurde von der 45-Jährigen Expertin als mutig eingeschätzt. Sie ließ die Ski laufen und zeigte taktische Intelligenz. Wenn sie mental mit der Rolle als Teamleaderin zurechtkommt, hat sie sehr gute Perspektiven. Die Konkurrenz durch die jüngeren Talente wie Colturi und die etablierten Größen wie Aicher und Shiffrin bleibt however hoch für alle Teilnehmerinnen.

Weiterer Kalender und strategische Verschiebungen

Die Verschiebung der Prioritäten durch Mikaela Shiffrin hat Auswirkungen auf die gesamte Konkurrenz. Da sie sich auf den Riesentorlauf konzentriert, bieten sich für andere Läuferinnen mehr Chancen, ihre eigenen Stärken in den Slalomdisziplinen zu maximieren. Lara Colturi profitiert von dieser Situation und festigt ihren Ruf als zukünftige Spitze. Emma Aicher muss ihr Mammutprogramm im Blick behalten, um ihre Fitness über die gesamte Saison zu erhalten.

Das kommende Rennen in Gurgl wird also ein entscheidender Indikator für die Formkurve der Spitzenreiterinnen sein. Während Lara Colturi als neue Hoffnungsträgerin gilt, bleibt die Erfahrung von Fahrern wie Camille Rast und Katharina Truppe wertvoll. Emma Aicher hat den Beweis für ihre Klasse in Levi erbracht und muss diese Momentum nun in Gurgl verteidigen, um die neue Ära im Weltcup-Slalom mitzugestalten.