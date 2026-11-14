Emma Aicher gewinnt Slalom in Levi vor Lara Colturi und Nicole Truppe

Emma Aicher feiert ihren ersten Technik- Weltcupsieg im Slalom in Levi. Sie schlägt Lara Colturi und Nicole Truppe. Der deutsche Sieg ist ein Meilenstein.

Emma Aicher hat den Slalom -Weltcup in der finnischen Gemeinde Levi für sich entschieden und dabei ihre direkte Rivalin um den Gesamtweltcup-Title geschlagen. Die deutsche Skisportlerin lag am Samstag exakt 0,5 Sekunden hinter sich und belegte damit den ersten Platz auf dem Podium. Mit diesem Erfolg sicherte sie sich ihren ersten Sieg in einem reinen Technikrennen auf der höchsten internationalen Ebene. Sie führt nun die Gesamtwertung vor der italienischen Weltcup-Läuferin Lara Colturi an.

Aicher dominiert Finale mit Laufbestzeit

Die Entscheidung im Ziel wurde durch eine herausragende Leistung im zweiten Durchgang gefällt, in dem die deutsche Athletin die klare Laufbestzeit markierte. Zuvor war sie im ersten Durchgang bereits von Rang fünf auf Position drei vorgerückt, nachdem sie dort einen gröberen Fehler gemacht hatte und direkt vor ihrer österreichischen Rivalin Katharina Huber lag. Im Finale zeigte sie eine fehlerfreie Technik und nutzte die Steilheit der Piste intelligent aus. Sie erklärte im Anschluss an ORF-Interviews, dass sie ihre Ski ruhig liegen gelassen und nicht zu viel experimentiert habe, um im kritischen steilen Abschnitt aktiv zu werden.

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Colturi verfehlt Titelverteidigung nur knapp

Lara Colturi sicherte sich den zweiten Platz und hatte im Ziel ein Guthaben von sieben Hundertstelsekunden auf die drittplatzierte Nicole Truppe. Für die 23-jährige Italienerin bedeutet dies ihr insgesamt sechster Sieg im Weltcup-Kalender. Sie trat in Levi an, nachdem sie vor drei Wochen beim Auftaktrennen am Rettenbachferner in Sölden noch hinter Colturi den dritten Platz belegt hatte. In Levi konnte sie jedoch nicht den gleichen Stand wie im Vorlauf bestätigen, sodass Emma Aicher die Führung übernahm und die Gesamtweltcup-Wertung an sich zog. Die Österreicherin Nicole Truppe freute sich sehr über ihren dritten Platz und hob hervor, dass sie im zweiten Durchgang gut auf die Abfahrt reagiert habe.

Historischer Moment ohne Shiffrin und Vlhova

Erstmals seit dem Jahr 2014 gewann im finnischen Levi ein Slalom-Rennen, das nicht von Mikaela Shiffrin oder Petra Vlhova dominiert wurde. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin verzichtete auf einen Start, um sich stärker auf die Speed-Disziplinen zu konzentrieren. Die Slowakin Petra Vlhova hingegen startete nach langer Verletzungspause in ihrem ersten Weltcup-Torlauf seit rund drei Jahren. Sie belegte am Ende den 16. Platz mit einer Zeitdifferenz von 2,43 Sekunden. Die 31-Jährige bezeichnete ihre Rückkehr als glücklichen Schritt, war jedoch mit der konkreten Leistung im Slalom nicht vollständig zufrieden. Zuletzt gewann 2014 die Slowenin Tina Maze dieses Rennen in Levi.

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Österreichische Fahrerinnen verfehlen Top-Ten

Die österreichische Delegation präsentierte sich im Spitzensegment weniger erfolgreich. Die Niederösterreicherin Katharina Huber belegte den neunten Platz und lag mit einer Zeitdifferenz von 1,89 Sekunden hinter der Siegerin. Die Tirolerin Valentina Rings-Wanner feierte zudem ihre ersten Weltcuppunkte. Bis dahin war es ihr zuvor immer nicht gelungen, den zweiten Durchgang zu erreichen oder sie war bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Am Samstag kämpfte sie sich vom 29. Halbzeitstand noch auf Position 23. Sie gab an, den mentalen Kampf gegen die Nervenanspannung nur teilweise gewonnen zu haben. Franziska Gritsch, die im Sölden-Riesentorlauf als einzige Österreicherin Neunte geworden war, landete in Levi auf Platz 25.

Aicher plant Weiterarbeit am technischen Fahrstil

Emma Aicher reagierte auf den historischen Erfolg bekannt nüchtern und konzentriert. Sie betonte, dass es Spaß gemacht habe und sie die technischen Aspekte ihres Skifahrens nun gezielt mitnehmen und weiterarbeiten wolle. Sie denke beim Fahren nicht zu viel nach, sondern verlasse sich auf ihren einfach gehaltenen Fahrstil. Mit diesem Sieg festigt sie ihre Position an der Spitze der Technik-Wertung und zeigt, dass sie auch unter Druck stabile Leistungen abrufen kann. Die Konkurrenz um den Gesamtweltcup-Pokal wird sich in den kommenden Rennen intensivieren, wobei Aicher nun die Initiative innehat. Die nächste Herausforderung für das deutsche Team steht bereits kurz bevor, wobei sich die Athletinnen auf die Fortsetzung der erfolgreichen Serie in den technischen Disziplinen fokussieren.