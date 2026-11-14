Emma Aicher gewinnt Slalom in Levi

Emma Aicher feiert den ersten Weltcupsieg bei den Damen in Levi. Mikaela Shiffrin fehlt, Katharina Truppe wird Dritte und Petra Vlhova zeigt Comeback.

Der Weltcup-Slalom im finnischen Levi hat einen neuen Sieger hervorgebracht, da die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin am Start fehlte. Emma Aicher aus Deutschland nutzte diese Gelegenheit und sicherte sich den ersten Sieg ihrer Karriere bei einer Weltcup-Veranstaltung. Das Rennen im hohen Norden Finnlands veränderte die Hierarchie im技术领域 des Technik-Weltcups deutlich.

Aicher triumphiert im Finnland-Slalom

Emma Aicher dominierte die Strecke und sicherte sich die Goldmedaille mit klarem Abstand. Die Zweitplatzierte war Lara Colturi aus Italien, die für Albanien an den Start ging. Colturi landete mit einem Rückstand von 0,43 Sekunden auf dem zweiten Platz. Aicher bewies Nervenstärke und technische Präzision über beide Durchgänge hinweg.

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Ein weiterer deutscher Sportler blieb in der Spitzengruppe auf der Strecke. Katharina Truppe kämpfte sich auf den dritten Platz vor. Sie beendete das Podium als starke Dritte mit einem Zeitverlust von 0,50 Sekunden im Vergleich zur Siegerin. Dies markiert eine wichtige Rückkehr auf das Podest für die Österreicherin nach langer Zeit.

Truppe und Rings-Wanner im Fokus

Katharina Truppe hatte im ersten Lauf einen taktischen Fehler begangen und sich selbst als beschissen bezeichnet. Im zweiten Durchgang verbesserte sie ihre Position jedoch erheblich und fuhr auf das Podest. Der letzte Besuch der Österreicherin am Stocker in Levi liegt sieben Jahre zurück. Ihr Erfolg ist ein deutlicher Beleg für ihre aktuelle Formsteigerung.

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Valentina Rings-Wanner sorgte für eine Überraschung unter den österreichischen Sportlerinnen. Die Tirolerin startete mit der Startnummer 70 im zweiten Durchgang. Sie schaffte es in die Top 25 und erreichte Platz 23. Damit sammelte sie ihre ersten Punkte im Weltcup. Die 21-Jährige zeigte große Zufriedenheit mit ihrer Leistung trotz der hohen Startnummer.

Vlhova zeigt Comeback nach drei Jahren

Petra Vlhova kehrte nach einer dreijährigen Verletzungspause in den Weltcup zurück. Die slowakische Technik-Spezialistin bewies bei ihrem Slalom-Comeback in Levi eine starke Leistung. Sie klassifizierte sich auf dem 16. Platz und bewies damit, dass sie wieder konkurrenzfähig ist. Ihr Erfolg ist für die Damen-Szene im Alpinen Skiweltcup von großer Bedeutung.

Madison Hoffman aus Australien erreichte überraschend die Top 10. Die Australierin qualifizierte sich als 57. im ersten Durchgang sensationell für das Finale. Im zweiten Lauf raste sie unter die Top 10 und landete auf dem achten Platz. Dieses Ergebnis ist ein Highlight des Rennens und ein großer Moment für die australische Sportlerin.

Sonstige Ergebnisse und Ausfälle

Franziska Gritsch beendete das Rennen auf dem 25. Platz. Sie war die vierte heimische Athletin im zweiten Durchgang. Andere österreichische Sportlerinnen wie Natalie Flach und Lisa Hörhager scheiterten bereits im ersten Lauf. Flach verlor über drei Sekunden, Hörhager mehr als vier Sekunden. Katharina Huber erreichte Platz neun nach einem Fehler im zweiten Durchgang.