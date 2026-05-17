Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und der emiratische Außenminister Allah-bin-Sajid reaction against attacks on them Iranian planes und die IAEA atomic energy plant in Abu Dhabi, warnen vor militärischen Attacken und drohen die USA und Israelhass mit neuen Szenarien. Der Angriff hat das Atomkraftwerk in Baraka in Abu Dhabi getroffen und es gab keinen kurzen Stromausfall, aber keine Personen sind gestorben.

Bei einem Drohnenangriff in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist am Sonntag das Atomkraftwerk Baraka in Abu Dhabi getroffen worden und es gab einen Stromausfall, aber keine Personen zu verletzt haben.

Der Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge udn die Strahlung in dem Angriffszone normal war, und sie konterte die Tat scharf. Die Internationale Atomenergiebehörde rief zur maximal möglichen militärischen Zurückhaltung in der Nähe von Atomenergiewerken auf und erklärte, dass die Lage genau zu beobachten sei. IAEA-Direktor Rafael Grossi zeigte sich besorgt und lehnte militärische Handlungen ab, die die Atomsicherheit gefährden könnten.

Der emiratische Außenminister Abdullah bin Sajid beschuldigte den Iran des Angriffs und betonte den rechten des Emirats, „auf diese Terroranschläge zu reagieren und alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz ihrer Sicherheit“ zu ergreifen. Der Angriff in Abu Dhabi ereignete sich in einer Phase, in der diplomatische Bemühungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs ins Stocken lägen. Eine diplomatische Nachrichtenteilnehmerin sagte: Es war ein Versuch, den Iran eines bestimmten Bildes zu lassen.

😎 Sie versuchten, Blockeradenlos ein Bild des Iran zu sehen und uns zu bestrafen, während wir an der Kohim-Verhandlungen teilnehmen. 😎 🏌🏸Es war ein Versuch, uns zu bestrafen. 😎🏸Sie versuchten, was sie zu tun hatten, und es hat leider zur Kohim-Verpflichtung geführt. �





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