Stephan Embacher feiert den Weltcup-Sieg in Lillehammer. Raffael Zimmermann holt Bronzemedaille. ÖSV-Team zeigt starke Leistungen in Norwegen.

Österreichs Skispringer Stephan Embacher hat den Start in die neue Weltcup -Saison in Lillehammer mit einem überzeugenden Triumph eingeleitet. Der erst zwanzigjährige Tiroler setzte sich auf der großen Olympiaschanze deutlich vom Feld ab und sicherte sich damit den zweiten Weltcup -Sieg seiner bisherigen Karriere. Damit legte er den Grundstein für eine starke Frühform des österreichischen Teams.

Embacher dominiert die norwegische Lokalmannschaft

Stephan Embacher ließ während des ersten Einzelbewerbs der Saison auf der großen Olympiaschanze in Lillehammer nichts anbrennen. Trotz wechselnder Windverhältnisse zeigte er eine präzise Leistung und segelte im ersten Durchgang auf eine Höchstweite von 141 Metern. Im Finale verbesserte sich der Team-Olympiasieger von 2026 nicht mehr in der Weite, aber reichte ihm die Markierung von 140,5 Metern, um den Sieg sicher zu halten.

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Diese Ergebnisse ermöglichten Embacher einen beeindruckenden Vorsprung von 12,1 Punkten vor dem norwegischen Lokalmatador Halvor Egner Granerud. Der Sieg in Norwegen ist für den Tiroler kein Neuland. Bereits im Frühjahr hatte er seinen ersten Weltcup-Triumph beim Skifliegen in Vikersund gefeiert, ebenfalls auf norwegischem Boden. Zudem gehört die olympische Goldmedaille, die er gemeinsam mit Jan Hörl in Predazzo gewann, zu seinen größten Erfolgen.

Zimmermann sorgt für sensationelles Podest-Duo

Neben dem klaren Sieg von Stephan Embacher sorgte Raffael Zimmermann für die zweite Sensation des Tages. Der 23-jährige Tiroler sprang mit seinen Weiten von 138 und 130,5 Metern in seinem ersten Einzel-Weltcupbewerb auf das Podest. Damit sicherte sich Raffael Zimmermann den dritten Rang und verwies seinen prominenten Teamkollegen Daniel Tschofenig auf den vierten Platz.

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Zuvor hatte Zimmermann am Freitag bereits im Mixed-Bewerb mit dem ÖSV-Team den dritten Rang belegt. Dieser Erfolg unterstrich die aktuelle Form des jungen Springer, der nun auch im Einzelbewerb seine Klasse unter Beweis stellen konnte. Die Kombination aus Embacher auf Rang eins und Zimmermann auf Rang drei markierte einen rot-weiß-roten Traumstart für das österreichische Team in Lillehammer.

Starke Leistungen der weiteren ÖSV-Akteure

Auch hinter den Top-Drei präsentierten sich die ÖSV-Adler stark. Jan Hörl belegte den sechsten Rang, während Maximilian Ortner auf Platz sieben landete. Somit erreichten gleich fünf österreichische Springer die Top-Seven, was die Tiefenwirkung im Kader demonstrierte. Clemens Aigner sammelte als 27. ebenfalls wertvolle Weltcup-Punkte. Zur Halbzeit des Wettbewerbs hatten Embacher, Zimmermann und Ortner sogar die ersten drei Plätze unter sich aufgeteilt.

Gegen Ende des Wettkampfs zeigte sich jedoch, wie kritisch die Bedingungen sein konnten. Pech hatte Stefan Kraft. Der 33-jährige Salzburger wurde im zweiten Durchgang von schwierigen Windverhältnissen erwischt. Nach großen Problemen in der Luft landete er nur auf 80 Metern und fiel damit ans Ende des Klassements zurück. Auch Titelverteidiger Domen Prevc hatte mit dem Wind zu kämpfen und landete bereits im ersten Durchgang bei lediglich 95 Metern.

Ausblick auf den zweiten Wettkampftag

Für Stephan Embacher und Raffael Zimmermann war Lillehammer die perfekte Bühne, um ihre aktuelle Verfassung zu präsentieren. Die starke Performance der gesamten Mannschaft gibt Anlass zu Hoffnungen für den weiteren Saisonverlauf. Schon am Sonntag erwartet den Tiroler die nächste Chance, seine starke Frühform unter Beweis zu stellen.

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Der nächste Einzelbewerb wird zeigen, ob das österreichische Team seine Dominanz aus dem Auftaktwettbewerb bestätigen kann. Mit Embacher an der Spitze und einer tief besetzten Mannanschaft ist Österreich in Norwegen stark vertreten. Die Fans dürfen nun auf den zweiten Teil des Wochenends in Lillehammer gespannt sein, in dem sich die Positionen erneut verschieben könnten.