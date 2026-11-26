Emanuel Emegha feierte sein erstes Chelsea-Tor, verlor aber das Spiel und wurde in London bestohlen. Ein frustrierender Abend für den Stürmer.

Ein bitterer Abend für Emanuel Emegha beim FC Chelsea. Der niederländische Stürmer erzielte am Samstag seinen ersten Treffer für den Verein, konnte jedoch den 1:4-Niederlage gegen Leeds United nicht abwenden. Kurz nach dem Spiel wurde er in London Opfer eines Diebstahls. Dies geschah, während er mit Familienmitgliedern und Freunden zu Abend aß.

Erstes Tor und sportlicher Misserfolg

Der 23-jährige Emanuel Emegha startete am Samstag erstmals in der Anfangsaufstellung der Blues. In der 25. Minute brachte er die Londoner Mannschaft in Führung. Trotz des erfolgreichen Starts endete das Spiel mit einer deutlichen Pleite. Emegha erzielte das entscheidende 1:0, doch Leeds United drehte das Spiel und gewann schließlich mit 4:1. Die sportliche Enttäuschung folgte auf den ersten großen persönlichen Meilenstein in London.

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Diebstahl vor Hotel in Mayfair

Nach dem Spiel ereignete sich der zweite Schock für den ehemaligen Sturm-Graz-Angreifer. Sein Auto wurde vor einem Hotel im Londoner Nobelviertel Mayfair aufgebrochen. Die Täter entwendeten persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug. Der Vorfall geschah, als Emegha mit Gästen speiste. Er selbst blieb unverletzt, auch andere Personen wurden nicht geschädigt.

Reaktion auf Instagram und Polizeieinschaltung

Emanuel Emegha informierte seine Anhänger am Sonntag über den Vorfall auf Instagram. Er dankte für die zahlreichen Nachrichten der Unterstützung. Der niederländische Fußballer betonte, dass es ihm gut gehe. Die Polizei wurde über den Einbruch informiert. Der FC Chelsea wurde ebenfalls über den Diebstahl seines Stürmers unterrichtet.

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Klare Zusage des FC Chelsea

Der FC Chelsea sicherte Emanuel Emegha volle Unterstützung zu. Die Vereinsführung zeigte sich besorgt über den Diebstahl ihres Spielers. Emegha hatte in der Saison 2022/23 für Sturm Graz gestürmt. Anschließend wechselte er nach Frankreich zu Racing Straßburg. Im vergangenen Sommer erfolgte der Sprung zum FC Chelsea. Seine Torpremiere in London wird nun aus mehreren Gründen unvergessen bleiben.

Sturm Graz und Laufwege

Die besten ÖFB-Spieler im Länderspieljahr 2026 zeigen klare statistische Werte. Ganz rechts steht die Sofascore-Note, die sich aus einem Schlüssel aus statistischen Werten zusammensetzt. Dazu werden von links nach rechts angeführt: Der Anteil der möglichen Spielminuten, Tore, Assists, die abgegebenen Schüsse pro Spiel und die gelaufenen Kilometer pro Spiel. Emegha trägt mit seiner Präsenz zur Stärkung der Offensivspielweise bei.