Österreichs Fußball steht nach der WM vor dem Neubeginn. Mit jungen Talenten und Ralf Rangnick bereitet sich das ÖFB-Team auf die EM-Qualifikation 2026 vor.

Die kommenden Europameisterschafts-Qualifikationsspiele im nächsten Jahr markieren einen entscheidenden Wendepunkt für den österreichischen Fußball. Am 6. Dezember findet die offizielle Auslosung der Gruppen statt, wobei das ÖFB-Team aus dem zweiten Topf gezogen wird. Diese Veranstaltung bestimmt die direkten Gegner und setzt den Rahmen für die ambitionierten Ziele der Nationalmannschaft in der kommenden Saison.

Rangnicks Team nach WM-Aus

Die letzte Weltmeisterschaft im Juni 2026 in Kansas City endete für Österreich nach einer dramatischen Gruppenphase. In der 96. Minute des Spiels gegen Algerien, das bereits mit 3:2 verloren schien, erzielte Sasa Kalajdzic durch einen Kopfball nach einer Flanke von Marcel Sabitzer den 3:3-Ausgleich. Dieses Tor sicherte den Einzug in die K.-o.-Runde. Im Achtelfinale scheiterte die Mannschaft jedoch deutlich an Spanien mit 0:3, was zuvor auch gegen Argentinien mit 0:2 der Fall war.

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Neue Talente und Wechsel

Trainer Ralf Rangnick hat die Zeichen der Zeit erkannt und das Kader nach der WM grundlegend überdacht. Mehrere neue Gesichter fanden den Weg ins Nationalteam, darunter der 18-jährige Vasilije Markovic von Austria Wien, der 17-jährige Luca Weinhandl von Sturm Graz und der 19-jährige Yanik Spalt vom VfB Stuttgart. Auch Offensivkräfte wie der 24-jährige Christoph Lang von LASK oder der 23-jährige Rechtsverteidiger Nikolas Veratschnig von Salzburg wurden präsentiert und überzeugten.

Wichtige Spieler stehen nicht zur Verfügung

Trotz der Neuerungen fehlen dem ÖFB-Team einige Führungspersönlichkeiten. Marcel Sabitzer, der neben Torhüter Alexander Schlager als bester Spieler der WM gehandelt wurde, bat um eine Auszeit und steht zumindest für die Nations League nicht zur Verfügung. Auch der langjährige ÖFB-Evergreen Marko Arnautovic ist durch seinen Rücktritt nicht mehr im Kader. Dies schafft ein Vakuum in der Offensive, das neu gefüllt werden muss.

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Formkurven und Verletzungen

In der Nations League zeigte sich, dass Sasa Kalajdzic mit drei Toren und zwei Vorlagen in sechs Spielen der Topscorer war. Allerdings hat Michael Gregoritsch ihn im internen Stürmerranking überholt. Yusuf Demir, der 23-Jährige von Rapid Wien, steht derzeit aufgrund einer Knieverletzung nicht zur Verfügung, spielt aber seit Wochen in bestechender Form. Sein Comeback könnte nur aufgeschoben sein, da er eine wichtige Alternative bietet.

Ziele für die EM-Qualifikation

Der Aufstieg in die A-Klasse der Nations League gilt als erreichtes Ziel, doch eine spielerische Revolution fand nicht statt. Rangnicks Mannschaft ist somit auch 2026 nicht zwingend besser geworden als in der Vergangenheit. Dennoch wecken die neuen jungen Talente begründete Hoffnungen. Österreich möchte nächstes Jahr bei der EM-Qualifikation spielerisch einen sichtbaren Schritt nach vorn machen und auch große Nationen wieder herausfordern.