Elternvertreter in Österreich besorgt über geplante Einsparungen bei Schüler-Laptops

Der Dachverband der Pflichtschul-Elternvereine in Österreich ist besorgt über die geplanten Einsparungen bei den Schüler-Laptops. Die Verschiebung des Laptops für die Schüler in der ersten Klasse Mittelschule bzw. AHS von Herbst 2027 auf ein Jahr später soll 30 bzw. 50 Millionen Euro einsparen. Das Bildungsressort argumentiert, dass die Jüngsten durch digitale Lernformen stärker abgelenkt werden.

Elternvertreter in Österreich zeigen sich besorgt über die geplanten Einsparungen bei den Schüler-Laptops . Die Verschiebung des Laptops für die Schüler in der ersten Klasse Mittelschule bzw. AHS von Herbst 2027 auf ein Jahr später soll 30 bzw. 50 Millionen Euro einsparen.

Das Bildungsressort argumentiert, dass die Jüngsten durch digitale Lernformen stärker abgelenkt werden. Der Dachverband der Pflichtschul-Elternvereine befürchtet jedoch 'unerwünschte Nebenwirkungen'. Es könne zwar positiv gesehen werden, dass die Kinder die Geräte künftig in der 6. Schulstufe bekommen, aber dies dürfe nicht dazu führen, dass die Kinder auf private Geräte der Eltern oder Smartphones ausweichen müssen.

Die Elternvertretung fordert eine klare und unmissverständliche Regelung sowie eine Anpassung der Lehrpläne





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